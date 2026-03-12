LA Galaxy con hat-trick de Gabriel Pec goleó en la Concachampions al diezmado Mount Pleasant

Con tres goles del brasileño Gabriel Pec, LA Galaxy casi sentenció el pase a los cuartos de final de la Concachampions al imponerse 3-0 al diezmado equipo de Jamaica Mount Pleasant, que se presentó al partido sin jugadores claves debido a problemas de visado para Estados Unidos.

Un resultado redondo para un cuadro que jugó a vapulear al rival aprovechando su debilidad por la ausencia de jugadores claves debido a que no les otorgaron la visa de ingreso a los Estados Unidos y donde el cuadro local, bajo la mirada de más de 4 mil aficionados, resolvió a su favor media fase eliminatoria para estar muy cerca de los cuartos de final.

En el encuentro disputado en el estadio Dignity Health Sports Park de Carson, California, el cuadro de la Galaxia se adelantó muy temprano en la contienda con un disparo de zurda de Pec dentro del área a un pase de Mauricio Cuevas.

Pero después de ese gol, los caribeños vendieron cara la derrota y aguantaron con un solo gol en contra hasta las postrimerías del encuentro con un doblete de zurda al minuto 89 en un pase del japonés Miki Yamane.

El tercer gol de Pec cayó en tiempo de reposición ⁠cuando remató de zurda dentro del área un pase del brasileño João Klauss a los 96 minutos.

Diez elementos del cuadro jamaiquino, entre ellos seis de Haití, no pudieron obtener visados para entrar a Estados Unidos y disputar el partido, según informaron fuentes oficiales jamaicanas, lo cual sentenció desde el principio el encuentro.

La CONCACAF afirmó desde el lunes que el partido se disputaría según lo previsto, aunque el club jamaicano alineó un equipo no tan juvenil, con varios jugadores que han disputado partidos internacionales por Jamaica, y una combinación de sangre nueva, como el jugador de 17 años, Owen Jumpp.

Pec anotó al minuto 6 en un duelo que parecía que sería menos complicado para el cuadro galáctico, pero el equipo de Jamaica se defendió muy bien, a base de jugadores que presionaron efectivamente las líneas de ataque del cuadro local.

El Galaxy falló bastantes oportunidades, pero no fue hasta los últimos minutos cuando el cuadro caribeño se desfondó y esto fue aprovechado por el cuadro de la urbe californiana, que tiene en mente recuperar el protagonismo en la lista de decisiones que deben tomarse para volver a las épocas de distinción de la oncena californiana.

