Marco Reus extendió su contrato con el LA Galaxy

El LA Galaxy aseguró la continuidad de uno de sus referentes. El club angelino anunció este sábado la extensión del contrato del alemán Marco Reus hasta diciembre de 2027, consolidando así la apuesta por un futbolista que llegó en el verano de 2024 y que, pese a algunos altibajos físicos, ha dejado huella desde su arribo a la MLS.

“Marco aporta un increíble nivel de calidad, experiencia y liderazgo a nuestro grupo“, afirmó en un comunicado el gerente general del LA Galaxy, Will Kuntz.

A sus 36 años, el mediapunta alemán fue parte del equipo que conquistó la MLS Cup 2024 pocos meses después de su fichaje. Sin embargo, la temporada pasada no estuvo exenta de dificultades: se perdió más de una decena de partidos por problemas físicos y el Galaxy terminó en la penúltima posición de la Conferencia Oeste.

Más allá de ese contexto, Reus también fue determinante en otro logro reciente. El exjugador del Borussia Dortmund anotó un gol en la final ante Orlando City para ayudar al club a conquistar la Leagues Cup en septiembre. En total, ha disputado 42 partidos en todas las competiciones con el Galaxy, con nueve goles en su cuenta personal.

Goleada histórica ante Charlotte y arranque prometedor

Mientras se confirmó la renovación de Reus, el Galaxy celebró su primer triunfo de la temporada 2026 en la MLS con una contundente victoria 3-0 sobre Charlotte FC en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. El alemán fue suplente en ese compromiso.

El conjunto angelino (1-0-1, 4 puntos) resolvió el partido en apenas quince minutos. Lucas Sanabria abrió el marcador al minuto 8 tras aprovechar un rebote dentro del área. Poco después, João Klauss amplió la ventaja al 11’, tras una jugada por la banda derecha que terminó con un remate certero dentro del área. El propio Klauss firmó el 3-0 al 13’, luego de interceptar un pase hacia atrás y definir al ángulo inferior derecho.

Con esos tres goles en 12 minutos y 14 segundos, el Galaxy estableció un nuevo récord de club para el inicio más rápido con tres anotaciones, superando la marca previa de 16 minutos registrada en 2019. Además, se trató del sexto arranque más veloz de tres goles en la historia de la MLS.

El triunfo también marcó el segundo partido consecutivo sin recibir goles en todas las competiciones. Elijah Wynder fue titular por primera vez en la campaña 2026 y contribuyó a mantener el arco en cero, mientras que Harbor Miller ingresó en el segundo tiempo para sumar sus primeros minutos de la temporada regular.

El próximo compromiso del Galaxy será como visitante ante Colorado Rapids el sábado 7 de marzo en Dick’s Sporting Goods Park, en Commerce City, en lo que será su primera salida de la campaña.

