Lamine Yamal rompió récord de Giovani dos Santos en el FC Barcelona

Lamine Yamal volvió a hacer historia con el FC Barcelona. El delantero se convirtió en el futbolista más joven en lograr una marca que, hasta ahora, pertenecía al mexicano Giovani dos Santos en LaLiga. El registro fue superado tras su actuación ante el Villarreal, en un partido que terminó 4-1 a favor del conjunto catalán en el Spotify Camp Nou.

El atacante fue determinante desde temprano. Marcó a los minutos 29, 38 y 70, firmando así tres goles que no solo encaminaron la victoria blaugrana, sino que también le permitieron romper un récord que se mantenía vigente desde hace 18 años.

Con esas anotaciones, dejó atrás la marca establecida por Dos Santos durante la temporada 2007-2008.

En aquel entonces, Giovani consiguió su hazaña en un duelo entre Barcelona y Murcia que finalizó 5-3. El mexicano anotó el tercer, cuarto y quinto tanto del equipo. Los dos últimos llegaron tras asistencias de Leo Messi. Ese encuentro fue especial por partida doble: representó su último partido con la camiseta blaugrana y el día en que completó un hat trick con 19 años y seis días.

El antecedente de Giovani y el nuevo protagonista

Tras aquella temporada, Dos Santos fue transferido al Tottenham de la Premier League, cerrando así su etapa en el primer equipo culé. Su nombre quedó vinculado durante años a esa marca de precocidad, en un club acostumbrado a proyectar jóvenes talentos desde sus categorías inferiores.

Ahora es Lamine Yamal quien toma ese lugar en los libros del club. Ante Villarreal, no solo marcó tres veces, sino que firmó los primeros tantos del Barcelona en el partido. Más adelante, Robert Lewandowski se encargó de sellar el triunfo en los minutos finales para completar la goleada.

La irrupción de Yamal revive inevitablemente el recuerdo de otras promesas que pasaron por el club, como el propio Giovani. El mexicano inició su trayectoria profesional en el Barcelona B en 2006 y entre 2007 y 2008 tuvo participación con el primer equipo, donde compartió vestuario con figuras consolidadas del fútbol europeo.

Después de su salida rumbo a Inglaterra, Dos Santos pasó por diferentes clubes. Militó en el Tottenham entre 2008 y 2012, periodo en el que fue cedido a equipos como Ipswich Town, Galatasaray y Racing de Santander. Más tarde jugó en el Mallorca y posteriormente en el Villarreal hasta 2015. Ese año dio el salto a la MLS con Los Ángeles Galaxy y, en 2019, regresó a México para defender al Club América hasta 2021, cuando disputó su último partido como profesional.

