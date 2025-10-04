LA Galaxy se quedó con la resaca de la Campeones Cup y cae con Dallas FC: 2-1

La Galaxy se quedó con la resaca de la derrota de último minuto con Toluca en la Campeones Cup y eso lo aprovechó el Dallas FC para imponerse 2-1 en duelo celebrado este sábado en la localidad de Frisco, Texas, que les permite acercarse a la postemporada de la Major League Soccer (MLS).

El resultado podría ser sorpresivo, pero la realidad es que la desventura del campeón defensor de la Liga sigue sumando descalabros y ahora con diez victorias, 11 empates y el mismo número de derrotas, Dallas llegó a 41 puntos para sumar ocho juegos invictos con cuatro victorias y cuatro derrotas, avanzando al octavo puesto de la Conferencia Este, superando a Colorado Rapids y a San Jose Earthquakes en la lucha por alcanzar los playoffs.

Mientras que los angelinos bajo las órdenes de Greg Vianney no han logrado replicar los números de la temporada pasada y que en cada partido sufren mucho para sumar puntos como pasó este día al registrar su decimooctava derrota por solo cinco triunfos y nueve empates que los tiene colocados en el sótano general de la MLS con apenas 24 puntos.

Galaxy no pudo aprovechar la ventaja

Al Galaxy le sirvió poco o nada que el uruguayo Diego Fagúndez los pusiera adelante en el marcador con un disparo desde fuera del área apenas a los cuatro minutos de juego, que sorprendió al portero de Dallas, Michael Collodi, y encontró el lado derecho de la red en un gol sorpresivo en la contienda.

Fagúndez recibió el balón tras un pase cruzado de Harbor Miller, lo estabilizó y se acercó un paso más para disparar. Mauricio Cuevas también recibió una asistencia para el pase que inició la jugada del gol en una buena acción del cuadro visitante.

Con el gol en contra Dallas FC fue hacia adelante, pero no pudo hacerse presente en el marcador hasta el minuto 35 cuando Peter Musa en el minuto 35 cuando aprovechó que un disparo de su compañero Bernard Kamungo, fue desviado por el portero de Los Ángeles, JT Marcinkowski para dejar el esférico en las redes para el 1-1.

Pero los Toros no se iban a ir al descanso con las manos vacías, sino que olieron sangre y fueron por ella cuando Kamungo se adentró en ataque antes de pasarle un pase a Delgado y que pudieran vencer al portero Marcinkowski y colándose por el lado izquierdo de la portería.

Después Galaxy trató de recuperar el control de las acciones cuando Joseph Paintsil puso a prueba a Collodi con un tremendo disparo que el portero de los texanos sacó las papas del fuego y mantuvo la ventaja que inclusive estuvo a punto de ser aumentada cuando Musa le disparo al portero Marcinkowski, pero este aguantó a pie firme y el marcado quedó 2-1 en forma definitiva.

