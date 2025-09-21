LA Galaxy volvió a las andadas al caer en casa con FC Cincinnati: 2-3

Con dos goles del brasileño Brenner Souza da Silva, FC Cincinnati acabó con la racha positiva del LA Galaxy de tres partidos sin perder al imponerse 2-3 en calidad de visitante y así mantenerse en la lucha por el liderato de la Conferencia Este con el Philadelphia Union.

Un triunfo donde al final de cuentas se hizo presente la diferencia de puntos en la tabla de posiciones, pues mientras el cuadro angelino busca quitarse el farol rojo de la competencia, el cuadro de Ohio busca seguir embalado para la fase de playoffs de la Major League Soccer (MLS).

Another goal for Brenner and another assist for Evander!@fccincinnati extend their lead to 3-1. pic.twitter.com/RtCoKVZXxK — Major League Soccer (@MLS) September 21, 2025

Por un momento se llegó a pensar que el cuadro angelino podría darle una sorpresa a los visitantes, pero al final de cuentas los goles tempraneros del cuadro visitante fueron definitivos para demostrar su superioridad y sus argumentos para pelear por el título del actual certamen.

Además, el brasileño Brenner logró apuntarse su primer doblete de su carrera para ayudar a que su equipo alcance los 58 puntos y se coloque a dos unidades detrás de la oncena de Philadlephia, con lo cual la lucha por el control de su conferencia se definirá en los últimos encuentros.

La otra anotación de FC Cincinnati fue obra de Ender Echenique, para poder resolver una contienda en donde los angelinos nunca bajaron los brazos, pero al final la superioridad de su rival impidió que los goles de Joseph Pantsil y de Mauricio Cuevas a los minutos 39 y 51 de tiempo corrido.

These set-ups could not be sweeter. 🤩



Evander had three assists in @fccincinnati's 3-2 win over the LA Galaxy. pic.twitter.com/3nsUZgJFPC — Major League Soccer (@MLS) September 21, 2025

Empero, el esfuerzo no fue suficiente para mejorar los números del equipo de la costa oeste con apenas cuatro victorias en el torneo, nueve empates y diecisiete derrotas, que junto con el San Luis City y Montreal son los equipos que más tropiezos suman en la temporada.

Los detalles del juego

El partido fue bastante movido, primero con un cuadro visitante yendo al frente y colocando contra la pared al LA Galaxy como lo demuestran los dos goles anotados antes de la primera hora de hostilidades en la cancha, obligando a que el portero Novak Micovic tuviera que emplearse a fondo para detener siete disparos de los diez que fueron a su meta.

Mauricio Cuevas with the left-footed strike! @LAGalaxy are back within one. 👀 pic.twitter.com/j9W0GlBGwp — Major League Soccer (@MLS) September 21, 2025

Mientras que FC Cincinnati, no obstante tener a su portero suplente Evan Louro que sustituyó al lesionado Roman Calentano, para tener una gran actuación para detener la metralla de los californianos que prácticamente se fueron al abordaje obligando a que tuviera que detener seis atajadas de los ocho disparos con las peores intenciones que realizaron.

