LA Galaxy sorprendió a Colorado Rapids con un contundente 3-0

LA Galaxy logró uno de los sorpresivos resultados de la jornada del sábado en la Major League Soccer (MLS) al doblegar 3-0 al Colorado Rapids, que, sin embargo, no abona en nada a mejorar la deficiente posición en la Conferencia Oeste del cuadro angelino que ocupa el sótano de la clasificación.

Los goles de la victoria de los locales ante 20, 203 aficionados fueron obra del joven defensa Harbor Miller al minuto 7, seguidos de Elijah Wynder en el segundo tiempo a los 55 minutos y finalmente el brasileño Gabriel Pec cerró la cuenta a los 75 minutos de cara a la semifinal de la Leagues Cup 2025 contra Seattle Sounders el próximo miércoles.

Habría que señalar que Miller y Wyender se retrataron por primera ocasión como goleadores del cuadro angelino en otras de las buenas noticias que acontecieron este sábado en una noche redonda del Galaxy que quizá ofreció una de sus mejores actuaciones del decepcionante torneo que realizan después de coronarse campeones en el torneo anterior.

Así, con siete partidos por delante, los angelinos tienen una difícil tarea de remontar posiciones para tratar de mejorar su posición, pero ya casi sentenciada una temporada que tuvo más bemoles que claves acertadas para tener un mejor rendimiento.

En otros detalles del juego la escuadra californiana puso por primera ocasión como titular en la portería a JT Marcinkowski, dándole descanso a Novak Micovic, mientras que el portero John McCarthy fue traspasado a los NY Red Bulls en donde el novel guardameta Marcinkowski logró su primer cero como cancerbero de los angelinos en el duelo celebrado en el Dignity Health Sports Park.

