LA Galaxy falla a la hora buena y Seattle Sounders enfrentará a Messi en la final de la Leagues Cup

LA Galaxy en su propia casa no pudo encontrar el bálsamo de las heridas que le aquejan en la pésima campaña de la MLS al caer sin tantos aspavientos con el Seattle Sounders 2-0 para quedarse atorados en el camino de la gran final de la Leagues Cup contra Lionel Messi y el Inter Miami.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

Un tropiezo que agravó los males del cuadro angelino que lo tienen colocado en el fondo de la tabla de la Major League Soccer (MLS) con 19 puntos y que el destino les puso al cuadro del estado de Washington para cobrar revancha de la goleada 4-0 de hace dos semanas, pero ni el deseo de cobrar esa afrenta fue el combustible para una mejor actuación este miércoles por la noche ante 16.255 aficionados reunidos en el Dignity Health Sports Park.

😱 What a GOLAZO by Osaze De Rosario! @SoundersFC score el segundo de la noche in LA ⚽️



Watch #LeaguesCup2025 Semifinals with #MLSSeasonPass on @AppleTV 📺 https://t.co/MLWoxtvrIh pic.twitter.com/FzQoJ3Zc9w — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 28, 2025

Sin duda, el rostro desencajado del técnico Greg Vanney englobó la frustración de esta derrota en el torneo de la Concacaf y que pudo servir de impulso para cerrar con la cara en alto el certamen del fútbol estadounidense, plantándose en la gran final de la Leagues Cup contra los Messi Boys.

Pero ni el impulso de su noble afición fue capaz de cambiar el panorama e impulsarlos a un mejor resultado, sobre todo porque el mismo cuadro angelino se pegó un balazo en el pie cuando en un blooper del portero Micovic Novak y del defensa Mauricio Cuevas le permitieron a Pedro de la Vega anotar el primer gol de la victoria a los siete minutos de juego.

Una falla en la comunicación entre el guardameta y el zaguero permitieron que el disparo de Osaze De Rosario fuera tratado de ser arrebatado por Paul Rothrock, pero el guardameta de los angelinos en su afán de recuperar el esférico lo dejó suelto para que el colombiano Jesús Ferreira disparara estrellando el esférico en el guardameta y ahí le cayó al argentino Pedro de la Vega que terminó anidando el esférico en las redes.



Galaxy buscó reaccionar y en el minuto 28 el uruguayo Diego Fagundez estuvo cerca de empatar con un disparo con mucho efecto que por poco se mete pegado al poste derecho, pero el portero Matthew Thomas, alcanzó a tapar para mantener la ventaja en el partido.

La pequeña diferencia

Seattle en la segunda mitad demostró el oficio que manejan en la presente temporada y con mayor control de balón, hizo que el Galaxy tuviera más problemas para iniciar una rebelión y para colmo de las cosas, a los 57 minutos los visitantes definieron el juego con un golazo de Osaze De Rosario cuando el delantero tomó el balón en el área y después de quitarse a dos defensas mandó tiro cruzado que Novak nada pudo hacer para detenerlo y colocar el lapidario 2-0.

Novak Mićović save is FUEGO! 🤯



Watch #LeaguesCup2025 Semifinals with MLS Season Pass on Apple TV 📺 https://t.co/MLWoxtvrIh pic.twitter.com/wUh8qPSmaR — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 28, 2025

De esta forma, el tropiezo manda al LA Galaxy a disputar el tercer lugar contra Orlando City el 31 de agosto en busca de un boleto para la Concachampions, mientras que el Seattle Sounders jugará contra Inter Miami como local en la gran final de la Leagues Cup.

Seguir leyendo:

– Inter Miami aprovechó el regreso de Messi para vencer a LA Galaxy

– Messi estará de vuelta de su lesión para enfrentar a LA Galaxy

– Cruz Azul fue humillado por Seattle Sounders y los memes no lo dejaron escapar





