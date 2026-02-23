LA Galaxy deja escapar la victoria ante New York City en su debut en la MLS

El LA Galaxy inició la MLS 2026 con sensaciones encontradas tras empatar 1-1 frente al New York City FC en la primera jornada. El conjunto angelino se adelantó en el marcador en los primeros segundos del partido, pero no logró sostener la ventaja y terminó cediendo puntos en casa.

Después de una temporada 2025 decepcionante —en la que finalizó penúltimo con apenas siete victorias tras haber sido campeón el año anterior— el Galaxy buscaba comenzar con una victoria que enviara un mensaje claro en la nueva campaña de la Major League Soccer.

Gol relámpago de Joao Klauss ilusiona al Galaxy

El partido no pudo empezar mejor para el LA Galaxy. A los 87 segundos, el brasileño Joao Klauss aprovechó una acción ofensiva tempranera para marcar el 1-0, desatando la euforia en el estadio y dando la impresión de que el equipo había dejado atrás los fantasmas del curso pasado.

El tanto tempranero permitió al Galaxy manejar el ritmo durante varios pasajes del primer tiempo, aunque sin ampliar la ventaja ante un New York City FC que se mantuvo competitivo.

La jugada que cambió el partido: penal y expulsión

El punto de quiebre llegó en el minuto 63. El argentino Nicolás Fernández se anticipó en el área a Carlos Garcés, quien lo derribó en la disputa de un pase vertical.

Tras revisar la acción, el árbitro señaló penalti y mostró la segunda tarjeta amarilla a Garcés, dejando al LA Galaxy con diez jugadores en un momento determinante del encuentro.

Tres minutos más tarde, Fernández convirtió desde los once pasos para firmar el 1-1 definitivo, complicando el estreno del equipo angelino en la MLS 2026.

Galaxy suma, pero vuelve a generar dudas

El empate deja un sabor agridulce para el LA Galaxy. Si bien mostró contundencia en el arranque y pasajes de buen juego, la expulsión y la falta de control en momentos clave volvieron a pasar factura.

En una liga tan competitiva como la MLS, perder puntos en casa puede resultar costoso a largo plazo. El Galaxy deberá ajustar en defensa y mejorar la gestión de los partidos si quiere aspirar a regresar a los primeros planos.

Por ahora, el 1-1 ante New York City FC deja claro que el camino de reconstrucción del histórico club angelino sigue en marcha.

