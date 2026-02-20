Rodrigo de Paul cree que ganar la MLS es más difícil que ganar la Champions

La Major League Soccer ha incrementado su nivel con el pasar de los años. La llegada de futbolistas consagrados le ha permitido al torneo estadounidense mejorar su nivel. Rodrigo de Paul, exjugador del Atlético Madrid, considera que ganar la MLS es más difícil que ganar la Champions.

“Creo que es más difícil ganar la MLS que la Champions League“, fue la opinión del mediocampista argentino en una entrevista con BeinSports USA.

World Cup winner, Rodrigo De Paul, believes the grind of MLS might actually outweigh Europe’s biggest prize, pointing to the league’s unforgiving structure and nonstop pressure. 👀🏆



“I think it’s harder to win the MLS than the Champions League. It sounds crazy, but the format… pic.twitter.com/l9cK47E2Np — SPORF (@Sporf) February 20, 2026

Rodrigo de Paul jugó 34 partidos en la UEFA Champions League. El mediocampista argentino jugó 2 duelos con el Valencia y los otros 32 partidos fueron con la camiseta del Atlético Madrid. Lo más lejos que llegó De Paul en la Champions fueron los cuartos de final.

El mediocampista del Inter Miami argumentó su postura al considera que en la MLS no existen clubes con el rótulo de “rivales a vencer”. Todos los equipos pueden complicar cualquier encuentro. En la Champions, De Paul asegura que los favoritos ya están previamente identificados.

“No se trata solo de calidad técnica, se trata de supervivencia. En la Champions sabes quiénes son los favoritos; en la MLS, el sistema está diseñado para que sufras en cada campo“, explicó.

El efecto Messi

El Inter Miami conquistó su primer título de la Major League Soccer en la temporada 2025. Lionel Messi fue una piesa fundamental en la conquista del campeonato. Xavier Asensi, presidente de operaciones de negocio del club, reconoció la influencia de Messi.

“Es indudable e incuestionable que sin Messi no estaríamos donde estamos, tanto fuera como dentro del campo. Es decir, que además de ser el pilar principal de los éxitos deportivos, como el título de la MLS, sin Messi tampoco hubiéramos llegado a ser el club más valioso tan rápido“, dijo el dirigente a EFE.

ANOTHER TROPHY FOR LIONEL MESSI🏆



Inter Miami are crowned MLS Cup Champions💫 pic.twitter.com/DrIeEiaXey — DAZN Football (@DAZNFootball) December 6, 2025

Lionel Messi ha jugado 88 partidos con la camiseta del Inter Miami. El capitán de la Albiceleste ha marcado 77 goles y ha concedido 44 asistencias en más de 7,000 minutos dentro del campo con el conjunto de “Las Garzas”.

Sigue leyendo:

– Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, sitio, horario y dónde ver el LAFC vs. Inter Miami

– Rodrigo De Paul es multado en la MLS por simular una falta

– MLS: agenda las fechas claves del fútbol de Estados Unidos

– Hirving Lozano fue criticado por su hermano