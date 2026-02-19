Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, sitio, horario y dónde ver el LAFC vs. Inter Miami

Tremendo estreno del título de la Major League Soccer (MLS) tendrá el Inter Miami contra el LAFC, en el estadio de Los Ángeles Memorial Coliseum, este sábado a partir de las 20:30 horas del Pacífico/ 21:30 horas del Este de Estados Unidos), 22:30 del Centro de México).

El duelo podrá ser visto en directo en Estados Unidos a través de la plataforma de streaming Apple TV y DAZN, con lo cual se espera un partido de altas expectativas que marcará un gran inicio de la campaña 2026 de la MLS:

Clutch meets clutch. Whose free kick was better? 🤔@Walmart Saturday Showdown is set — watch @InterMiamiCF take on @LAFC at 9:30pm ET on Apple TV. pic.twitter.com/86kS3Yg9pp — Major League Soccer (@MLS) February 19, 2026

Un duelo de auténticos gigantes del fútbol de Estados Unidos y en donde las dos máximas estrellas de ambos equipos, el surcoreano de la escuadra Black&Gold Son Heung-min y por las Garzas de Florida el argentino Lionel Messi , protagonizarán un choque que podría ir midiendo el pulso de cómo se jugará la presente temporada en la MLS

No se trata de un partido más, sino de la confrontación de dos escuadras diseñadas para pelear por el título de la temporada en el balompié norteamericano y en donde otro atractivo será la presencia del mexicano Germán Berterame, reciente contratación del Inter Miami como jugador designado y que llegará para potenciar el ataque de la escuadra dirigida por el argentino Javier Mascherano.

Mientras que por el LAFC será el debut del técnico estadounidense Marc Dos Santos, que fue promovido de la cantera de la oncena angelina al primer equipo para cubrir la salida de su compatriota Steve Cherundolo, que dimitió a la organización californiana por motivos familiares y buscará armar un cuadro competitivo.

Los oro y negro buscarán migrar el ambiente de sus aficionados en el estadio BMO Stadium al Coliseum, escenario elegido por la gran convocatoria que se ha generado por la simple presencia del astro mundial Lionel Messi que llegará encabezando al Inter Miami con la consigna de hacer valer su condición de campeones de la Liga y que proyectan en la actual temporada empezar a armar una auténtica dinastía.

En el encuentro no será la simple disputa de tres puntos, sino del orgullo, de la presencia de pegarle al campeón y demostrar que están para cosas grandes por el lado de los Black&Gold, mientras que por las Garzas querrán dar un golpe sobre la mesa para demostrar que a los rivales les costará sacarles los resultados.

LAFC con una dupla explosiva

Por el lado del LAFC, Son y Denis Bouanga buscarán demostrar por qué son consideradas una de las duplas más explosivas de la Liga y que serán la clave para buscar las máximas aspiraciones en el campeonato 2026.

MLS Cup champions Inter Miami return to take on LAFC this weekend. Hercules Gomez and Mauricio Pedroza are predicting that one of these two clubs could be the next possible MLS Cup champion 👀 🏆 pic.twitter.com/71aro4rT49 — ESPN FC (@ESPNFC) February 19, 2026

El astro surcoreano, fichado el verano pasado desde Tottenham Hotspur por una cifra récord en la liga, dejó claro su impacto al sumar 12 goles y cuatro asistencias en apenas 13 partidos, incluyendo el Gol del Año 2025 y una anotación memorable de tiro libre en los playoffs.

Bouanga, por su parte, llega y como el máximo goleador del equipo en 2025 con 24 tantos, además de ser el máximo anotador histórico del club con 101 goles.

En el ataque de LAFC están dos de los mejores prospectos juveniles latinos de toda la liga: el venezolano David Martínez y el salvadoreño Nathan Ordaz. En el mediocampo, el recién llegado Stephen Eustáquio aportará control y transición tras venir desde el FC Porto, mientras que en el arco Hugo Lloris, campeón del mundo en 2018, sigue siendo la última línea de un LAFC que busca comenzar fuerte desde el arranque.

MESSI'S DIVING HEADER IN THE PLAYOFFS 🔥



Will we see more memorable moments like this from Lionel Messi and @InterMiamiCF when the @MLS season kicks off this Saturday? pic.twitter.com/7D1KE9DSFe — FOX Soccer (@FOXSoccer) February 19, 2026

El equipo de Los Ángeles viene de golear 6-1 a Real España en San Pedro Sula en la primera jornada de la Copa de Campeones de Concacaf. Su formación en el debut en MLS no debería variar demasiado con respecto a lo visto el martes.

Inter Miami y la complicada tarea de refrendar el título

El coronarse en un torneo es tan complicado que se requiere que todas las piezas engranen al parejo. Por esa razón, para que Inter Miami pueda aspirar a refrendar el título, requerirá de un doble esfuerzo en el 2026

Messi sigue como el jefe del proyecto en el terreno de juego, pero requerirá de muchos factores, primordialmente del estado anímico del argentino después del Mundial, pues si tiene un gran rendimiento, sin duda será el imán de los éxitos de las Garzas.

De lo contrario, la tarea será más complicada para Messi de impulsar al bicampeonato al Inter Miami y también de poder ganar un tercer premio MVP en forma consecutiva y también aspirar a su doble Botín de Oro, después de adjudicarse el del 2025 con 29 goles anotados y 19 asistencias.

Como escudero seguirá Rodrigo De Paul, ahora como fichaje definitivo tras su llegada el año pasado como cedido desde el Atlético de Madrid y que tuvo un gran rendimiento rubricado con el gol decisivo en la última final, y afronta su primera campaña completa en Miami.

El plantel también suma refuerzos de impacto como Germán Berterame, tras una transferencia millonaria del delantero de El Tri desde CF Monterrey, y Dayne St. Clair, vigente Arquero del Año en MLS y que espera estar en el Mundial con Canadá. Además, Tadeo Allende regresa tras una postemporada histórica que consolidó su peso en el tramo decisivo.

Leo 🤝 Leo



Leo Messi to Leo Campana to make it 3-0!#LAFCvMIA | 0-3 pic.twitter.com/3qJUMiC6Te — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023

Ahora tendrán un nuevo escenario, con el Miami Freedom Park en el horizonte y el objetivo de competir por la Copa de Campeones de Concacaf y repetir la MLS Cup, Miami inicia una nueva etapa sin los ahora retirados Sergio Busquets ni Jordi Alba, pero con ambición intacta.

Berterame recibió su visa, y está habilitado para debutar con ‘las Garzas’ en MLS, mientras Reguilón se recupera de una lesión de rodilla en pretemporada, Messi se estuvo recuperando de molestias tras el amistoso jugado en Guayaquil ante Barcelona SC.

