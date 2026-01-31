Berterame y la broma de Messi que se le hizo realidad

Ni en sus sueños creía que una broma se le haría realidad al delantero mexicano Germán Berterame de jugar al lado del astro Lionel Messi en el Inter Miami, pues no hace mucho prometió a la directiva del Monterrey que solo saldría del equipo para jugar al lado de la “Pulga” y se le cumplió.

Así lo reveló el artillero de la selección de México en la primera entrevista ya como jugador de las Garzas de la Florida y en donde hizo mención de una broma que le hizo a los directivos de los Rayados y que a la larga terminó siendo una realidad increíble en su presente como jugador.

Lo que hace dos años pareció un comentario hilarante a la hora de firmar su renovación con el Monterrey en 2024 al asegurar que terminaría su carrera con ellos salvó que Messi le llamara como sucedió para convencerlo de jugar con el Inter Miami y hacer realidad el interés de la escuadra estadounidense de pagar la cláusula de rescisión de contrato.

“Cuando renuevo digo: ‘yo no me voy a ir salvo que venga alguien muy llamativo’, y te hablo de Europa o algo así. No tengo pensado irme salvo que venga Messi y me lleve y queda esa anécdota de las vueltas de la vida que hoy me llamaron. Lo dije de forma ‘joda’ y terminó siendo realidad y es una decisión y una experiencia que quiero vivir y estoy contento con esa decisión”.

Lo demás es historia. Berterame fue firmado por el Inter Miami después de varias versiones que aseguraron sobre el interés de la escuadra rosa de la liga estadounidense por sus servicios y que terminó concretándose en un fichaje como jugador designado dentro de la MLS.

La espinita que dejó en Rayados

Berterame llegó en el 2022 del Atlético de San Luis y después de un paso exitoso en el cuadro minero fue negociado al Monterrey donde vivió momentos importantes, pero al final no pudo cumplir su sueño de ser campeón con la Pandilla, dejando esa espina clavada en su espíritu como jugador.

“Muchas emociones, obviamente siempre quise ganar algo acá, no se pudo dar, pero siempre saco algo positivo de lo mío, de la gente, del equipo, desde que estoy acá somos una familia y es lo que me llevo, con todo el cariño de la gente, de convivir siempre de la mejor manera, en ese sentido estoy con una espinita”.

El delantero argentino naturalizado mexicano avisó que tiene el deseo de volver en un futuro al conjunto regio y que la decisión de salir le dolió, pero no se reprocha nada de los 148 juegos que disputó y los 68 goles que hizo.

“Siempre trato de dar un paso hacia adelante, estas decisiones son… como jugador siempre quise, duele por el momento que se hace y me voy con la conciencia tranquila de que siempre dejé todo en este club, y que ojalá pueda volver más adelante”, concluyó.

