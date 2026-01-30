Germán Berterame jugará oficialmente al lado de Messi en el Inter Miami

El internacional mexicano Germán Berterame tendrá la oportunidad de jugar al lado del astro mundial y líder de la selección de Argentina, Lionel Messi, al anunciar este viernes oficialmente el Inter Miami, el fichaje del exdelantero de los Rayados de Monterrey.

Al tiempo que el cuadro de la Liga MX anunciaba en sus redes sociales la salida de Berterame agradeciéndole todo su aporte y colaboración en el tiempo que vistió la camiseta de los regiomontanos, el Inter Miami también daba a conocer por el mismo medio la incorporación del delantero azteca.

Mexican forward Germán Berterame joins as a Designated Player, bringing a proven goal-scoring pedigree ⚽ Welcome to Miami!



Details: https://t.co/CBJatdte0z pic.twitter.com/IlIoaBuAbc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 30, 2026

El exartillero de San Lorenzo, Atlético Patronato de Argentina, Atlético San Luis y ahora de Rayados de Monterrey, ya tenía un seguimiento por parte de los directivos del Inter Miami y de la Major League Soccer, sobre todo con sus actuaciones en la Concachampions 2024 en donde se enfrentaron a las Garzas de la Florida y el delantero terminó siendo elegido el Jugador Más Valioso.

Todos estos antecedentes, así como su rendimiento constante y notable en la escuadra de Monterrey poco a poco convencieron a la MLS para generar un registro de jugador designado para participar en el Inter Miami y así poder compartir vestidor con el internacional Lionel Messi.

Listo desde el primer minuto 👈 pic.twitter.com/3Gvu0VuTQZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 30, 2026

Hasta el momento en su carrera ha disputado 262 partidos como profesional y anotado 101 goles con 22 asistencias para gol, lo que poco a poco le fueron dando un prestigio, sobre todo cuando llegó a la Liga MX en donde su capacidad goleadora lo convirtió en referente en Atlético San Luis.

De ahí pasó al Monterrey donde disputó con la Pandilla 239 partidos, de los cuales 132 fueron en la Liga MX , 10 en la Copa de Campeones de la CONCACAF , 7 en la Leagues Cup y 4 en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Además, Berterame se hizo presente con 68 goles, repartidos en 55 anotaciones en la Liga MX, 6 en la Leagues Cup, 4 en la Copa de Campeones de CONCACAF y 3 en el Mundial de Clubes de la FIFA, lo cual lo hicieron un jugador a tomar en cuenta en el panorama internacional llamando la atención de los ejecutivos del Inter Miami y de la MLS para aprobar su fichaje.

“Rayados es una familia, y la familia es lo que me llevo de esta institución”.🎙️Germán Berterame.🔵⚪️ pic.twitter.com/gqWqvyC9xi — Rayados (@Rayados) January 30, 2026

Inclusive el nacido en Villa María, Argentina se convirtió en el octavo mejor goleador en la historia de los Rayados de Monterrey que le permitió meterse en el gusto de la exigente afición albiazul y establecerse como un referente que le permitieron después ser convocado a la selección de México al tramitar sus papeles de naturalización.

La bienvenidad del Inter Miami



El Inter Miami en sus redes sociales le dio el recibimiento de jugador designado a través del siguiente mensaje: “El delantero mexicano Germán Berterame se une como Jugador Designado, aportando un olfato goleador comprobado. ¡Bienvenido a Miami!” , fue el mensaje en redes sociales con el que Inter Miami le dio el recibimiento a Berte.

6️⃣8️⃣ goles defendiendo a La Pandilla.🇫🇮



Gracias por la pasión #EnLaVidaYEnLaCancha, Inventor.💙🙌🏼 pic.twitter.com/vAsVoWAaOq — Rayados (@Rayados) January 30, 2026

Inclusive el propio Berterame mandó un mensaje a la afición de Inter Miami en las redes sociales del equipo rosa de la Florida resaltando el orgullo que siente de portar la camiseta de esta escuadra de la MLS y de su compromiso por dar todo en el terreno de juego.

Ahora Berterame tendrá la complicada tarea de convertirse en el referente ofensivo del Inter Miami en la temporada 2026 de la MLS que está por iniciar y de esta forma mantenerse en el radar del técnico de la selección de México Javier Aguirre para incluirlo en la lista mundialista donde disputa el lugar con el reciente goleador de Chivas Armando “Hormiga” González.

