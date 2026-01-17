Aseguran que Messi busca a Germán Berterame para el Inter Miami

Germán Berterame, delantero argentino naturalizado mexicano, podría seguir su carrera en el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), después de que se revelara que el astro argentino Lionel Messi se puso en contacto con el artillero de la selección de México para sumarse a las Garzas de Florida.

De acuerdo a la información extraoficial, Inter Miami, tiene la intención de reforzar a su delantera y se ha fijado en Berterame, al grado de que se dice que fue el propio Lionel el que se le acercó al artillero de la Pandilla para que se sume a la plantilla de la escuadra de Florida para la temporada que está por iniciar.

🚨Inter Miami ofertó u$s 15M para comprar a Germán Berterame. Por ahora, Rayados no acepta esa propuesta.

*️⃣Su cláusula de salida es de u$s 20M, pero entiendo que la postura del futbolista en caso de querer irse al equipo de Messi puede ser un factor clave.

🤝 @santiago4kd pic.twitter.com/q9EOResX9M — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 17, 2026

Se asegura que el propio Berterame se mostró muy interesado en aceptar la oferta del Inter Miami de cara a la actividad para el Mundial 2026 y en donde todo parece indicar que el artillero nacido en Argentina ha tomado ventaja para ser considerado en la lista final del “Vasco” Aguirre.

Frente a esta opción, existen muchas variables que todavía podían ocurrir, sobre todo porque el artillero forma parte del esquema táctico del técnico Domènec Torrent y desprenderse de uno de sus jugadores claves no luce tan viable para el Monterrey, sobre todo cuando el artillero sumó 27 goles el año pasado en todas las competiciones que participó.

Extraoficialmente, se está manejando que Berterame llegaría con etiqueta de figura para tomar la titularidad de la delantera de las Garzas y relegar a la banca al uruguayo Luis Suárez, que firmó la extensión de un año más de contrato, pero que cada vez observa que sus condiciones han disminuido.

En caso de que se realice la operación, los Rayados tendrían que salir al mercado en busca de esta variante, aunque en este caso, la operación del francés Antoine Griezmann ha sido descartada por el valor de su ficha que se hace improbable atender las exigencias económicas de esta clase de jugadores.

🚨 ATENCIÓN 🚨



Germán Berterame se iría al Inter de Miami de Lionel Messi… Información de @santiago4kd pic.twitter.com/OyLTenfxvj — Willie González (@WillieGzz) January 17, 2026

Monterrey busca en el actual torneo acabar con una sequía de 12 años sin coronarse en la Liga MX, por lo cual se han armado lo mejor posible, tratando de conseguir que cambie la inercia por algo más favorable.

