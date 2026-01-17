Monterrey ya le busca sustituto a Berterame que emigraría al Inter Miami

Germán Berterame, delantero argentino naturalizado mexicano, quizá habría anotado su último gol en los 67 minutos finales de su estancia en la Liga MX en el 1-5 que le propinaron a Mazatlán, después de que la directiva del Monterrey confirmó las negociaciones para que el artillero juegue con el Inter Miami.

Fue precisamente el presidente deportivo de la escuadra regiomontana José Antonio Noriega, quien confirmó a los medios las negociaciones con la Major League Soccer (MLS) para que Berterame deje al cuadro mexicano y se convierta en nuevo jugador de las Garzas de Florida.

“Te puedo decir y confirmar que si ha habido un acercamiento (del Inter de Miami) y una propuesta que le es interesante a Berterame”.



“Le interesa a Germán, y pudiera ser interesante para nosotros”.



Noriega confirmó los acercamientos de parte del conjunto campeón del futbol estadounidense, con una oferta interesante para el club y para el jugador, pero se sinceró sobre el complicado momento en el que llega, pues ya comenzó el Clausura 2026, lo cual complicaría las cosas para que se concrete la negociación.

“Te puedo confirmar que sí ha habido un acercamiento y una propuesta que le es interesante a Berterame, que puede llegar a ser interesante para nosotros, pero estamos analizando porque nos llega en un momento muy inoportuno, porque estamos compitiendo, por qué no hay mucho tiempo para reaccionar, lo estamos analizando al ser atractiva para Berterame“, dijo el dirigente de los Rayados.

Personas allegadas a la negociación, aseguran que Inter Miami pondría sobre la mesa una cifra cercana a los 15 millones de dólares y seguramente la figura de Lionel Messi haría más fácil la decisión para Germán Berterame, pues jugaría con su compatriota.

Cabe señalar que Germán nació en Villa María, Argentina, pero ahora es naturalizado mexicano y apunta a la Copa del Mundo del 2026 con el Tricolor, pero en todo momento ha mostrado públicamente su admiración por la actual figura de la selección de Argentina y del Inter Miami.

Remplazo de Berterame

Frente a la negociación de Germán Berterame y donde Monterrey analiza la oferta del Inter Miami, el directivo José Antonio Noriega aseguró que se busca lo mejor para el jugador y para el equipo, por lo cual en caso de avanzar los términos del acuerdo se darán a la tarea de buscar al relevo de la selección de México.

“Si decidimos que la oferta es interesante y que Germán salga, haremos todo lo posible. Ya estamos trabajando para sustituirlo”, agregó José Antonio.

Finalmente, Jorge Mas, presidente del equipo de Miami, declaró a la prensa: “Germán Berterame es un gran jugador, nosotros aspiramos a tener una gran plantilla, hay una oferta de Inter Miami para él, veremos cómo se desarrolla eso en las próximas 24 o 36 horas”.

