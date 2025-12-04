Monterrey derrota 1-0 a Toluca y espera salir vivo del infierno

¿Será suficiente o no?, es la gran pregunta que quedó en el aire después del 1-0 que propinó el Monterrey al campeón Toluca en el duelo de ida de la semifinal del torneo Apertura 2025, sobre todo porque los escarlatas tuvieron en un puño a los regios que de milagro aguantaron la victoria.

Con este antecedente y ante la gran potencia que tiene la escuadra escarlata, seguramente el duelo de este sábado en el estadio Nemesio Diez, en el duelo de vuelta de esta llave eliminatoria será el marco suficiente para poder aspirar a jugar su segundo final consecutiva tratando de refrendar su título.

Monterrey buscó aumentar la ventaja y para eso planteó un juego con presión alta y constante rotación de posiciones, pero para vencer al Toluca se necesitan más argumentos que conforme se hizo viejo, el juego le permitió a los mexiquenses sitiar la portería de los Rayados al grado de convertir en héroe al portero Luis “Mochis” Cárdenas.

Por esa razón la victoria 1-0 sabe a poco para el cuadro regiomontano, pues de antemano se sabe de la capacidad de los Diablos Rojos para pasarle por encima a sus rivales, pero al final, la ventaja es del Monterrey y en ese sentido creo que serán los obligados a ir por la victoria en casa del equipo dirigido por el argentino Antonio Mohamed

Las acciones

Durante la primera mitad, ambos equipos se neutralizaron y las opciones de gol fueron muy escasas, pero aun así se generaron algunos intentos como el de Nico Castro del Toluca que pasó a un lado del arco de Luis Cárdenas.

Pero Monterrey reaccionó en una jugada de tiro de esquina en donde Gerardo Arteaga estuvo muy cerca de clarear al portero Hugo González, quien alcanzó a desviar el esférico para evitar la caída de su meta y poner al Toluca contra la pared.

Fue entonces que Germán Berterame al minuto 39 logró rematar en el corazón del área después de hacerle una gran faena al defensa del Toluca Antonio Briseño, quien se comió infantilmente una finta de Berterame que pico a primer poste, pero se atoró y ahí se echó para atrás donde remató para vencer a Hugo González.

El gol fue un balde de agua fría para el Toluca que en el segundo tiempo se lanzó con todo al abordaje sobre la meta del Monterrey defendida por el Mochis Cárdenas, quien terminó siendo el héroe del juego al quitarle goles hechos a Helinho, Nico Castro, Paulinho y Marcel Ruiz, quienes nunca pudieron causar el daño que esperaba.

Toluca continuó jugando más tiempo en campo rival y al minuto 81 tuvieron la chance más clara, en un pase de Castro a Paulinho en el área, donde el delantero portugués remató de primera, pero el balón pegó en el poste.

Cárdenas hizo un atajadón tras un disparo de Nico Castro de larga distancia en el que el Mochis hizo un gran lance para desviarlo a tiro de esquina, ganándose que la gente coreara su nombre.

