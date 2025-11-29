En vivo: Arranca el duelo América vs. Monterrey, con las Águilas en busca de remontar

Arranca el duelo entre América contra Monterrey en donde las Águilas buscarán en 90 minutos darle la vuelta al marcador de 2-0 que consiguió el cuadro de Rayados el pasado miércoles.

Minuto 1: Uffff, tremendo lance de Luis Malagón portero del América que salvó a las Águilas en descolgada de Jesús Corona en un mano a mano donde al guardameta achicó bien y aguantó hasta el último momento, evitando la falla de Kevin Álvarez.

El once inicial de las Águilas vs. Monterrey

Con la presencia de José Zúñiga y de Erick Sánchez en el cuadro titular, las Águilas saltan al terreno de juego en busca de la remontada contra Monterrey. Jardine apostó por dos centros delanteros en el eje del ataque.

Así será el parado táctico de América y Monterrey

Tanto América como Monterrey hicieron movimientos tácticos en sus alineaciones. Con las Águilas inician Erick Sánchez en el mediocampo en lugar del zaguero chileno Igor Lichnovsky y adelante José Zuñiga en lugar de Brian Rodríguez.

Mientras que Monterrey manda a Erick Aguirre por Ricardo Chávez, en movimiento de hombre por hombre en la defensa.

América espera mucho de Luis Malagón

Luis Malagón deberán mejorar demasiado su rendimiento y dejar las indecisiones, si es que quiere ayudar a que el América avance a la siguiente fase de la liguilla del torneo Apertura 2025.

Las Águilas con la mira puesta en las semifinales

Los jugadores de las Águilas están preparándose para el objetivo de las semifinales. Saben que tienen el ADN que se necesita para lograr la remontada, pero tendrán que luchar con todo los 90 minutos.

Los Rayados anuncia el cambio de Erick Aguirre por Ricardo Chávez

Los Rayados de Monterrey jugarán con la novedad de Erick Aguirre en lugar de Ricardo “Rica” Chávez en el duelo de vuelta contra el América en la liguilla del torneo Apertura 2025.

Los Rayados de Monterrey ya están en la casa del América

Los Rayados de Monterrey ya se encuentran en el estadio de la Ciudad de los Deportes para tratar de mantener la ventaja de dos goles y seguir adelante en la liguilla por el título del torneo Apertura 2025.

Las Águilas ya calientan para el importante duelo vs. Monterrey

Los jugadores del América ya calientan en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes para ir contra Monterrey por los dos goles de desventaja.

América llega al duelo de vuelta con dos derrotas consecutivas

Las Águilas del América llegan en busca de una hazaña sobre Monterrey con el peso de dos derrotas. Una con Toluca 2-0 en la fecha final de la fase regular y la otra con Rayados 2-0 en el duelo de ida de la liguilla por el título.

Las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez no quieren sorpresas desagradables

Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez (poniente de la CDMX), no quiere sorpresas desagradables en el duelo entre América vs. Monterrey, por lo que supervisó personalmente que todo esté en orden, aunque los mal pensados aseguran que no quiso perderse el juego de su escuadra favorita.

AH CARAY 😮



Visita sorpresa del alcalde de la Benito Juárez en el el estadio ciudad de los deportes.



Cuartos de final América vs Monterrey pic.twitter.com/t21LQ1mi1E — Mundo Futbol MX (@MundoFutbolMX2) November 29, 2025

La comparativa de los delanteros de América y Monterrey

El juego de vuelta de la liguilla entre América y Monterrey tendrá mucha importancia y ahí la labor de los delanteros será sumamente importante. Esta es la comparativa de los hombres de ataque de ambos cuadros.

El nombre de Humberto “Chupete” Suazo en una calle de la ciudad de Monterrey

La directiva de Monterrey sigue organizando reconocimientos para su exgran delantero Humberto “Chupete” Suazo y donde el miércoles pasado antes del juego de ida de la liguilla vs. América develaron la placa con su nombre en una calle de la ciudad de Monterrey.

"El Club me dio todo. Estoy muy agradecido con esta linda institución y decirle a la Afición que los quiero mucho. Soy Humberto y soy Rayado".💙🤍 pic.twitter.com/S1LtqUh1qU — Rayados (@Rayados) November 29, 2025

Las Águilas del América buscarán darle la vuelta al marcador de 2-0 en contra que logró el Monterrey, a partir de las 17:0 00 horas del centro de México (18:00 horas del Este/15:00 horas del Pacífico de Estados Unidos) en el duelo de vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 en el estadio de la Ciudad de los Deportes.