Óliver Torres habló sobre la previsible salida de Germán Berterame al Inter Miami

La novela de Germán Berterame y Rayados de Monterrey aún sigue en desarrollo. El futbolista de la selección mexicana tendría conversaciones muy avanzadas para llegar al Inter Miami de la Major League Soccer. Óliver Torres, compañero en Monterrey, habló sobre esta posible salida.

En unas declaraciones recopiladas por Récord, Óliver Torres recalcó que Germán Berterame sigue siendo su compañero de equipo hasta que llegue un anuncio oficial. Sin embargo, el español reconoció que desea que le vaya bien en el lugar donde decida estar en esta temporada.

“Germán sigue siendo nuestro, de hecho está con nosotros, está en la charla también preparando el partido por lo que pueda pasa. Obviamente pues como dices, más allá los números es un gran compañero de equipo. Siempre deseo que a la gente buena le vaya bien. E una posible salida en el fútbol pasan mil cosas que al final no se concreta, te lo digo por experiencia propia, así que a día de hoy, Germán es nuestro compañero, es un increíble jugador, una increíble persona y a la que espero que le vaya bien“, sentenció Torres.

Ahora bien, los reportes han descrito este caso como una transacción casi hecha. Solo faltaría el anuncio oficial de parte de los dos clubes. En ese caso Óliver Torres considera que Rayados de Monterrey tiene piezas mexicanas interesantes que podrían cubrir su baja sin necesidad de salir al mercado.

“Si se va pues que le vaya genial, estoy seguro de que el equipo que hay aquí, los jugadores que hay, tanto Robert, Anthony como Moxica, también como mexicanos, pues también hay que apostar por la gente de casa que que está trabajando bien. El plantel es increíble y vuelvo a repetir que verdaderamente todavía no se ha ido, que sigue con nosotros y que a día de hoy, pues es un compañero más”, agregó.

Germán Berterame en Monterrey

En julio de 2022 Germán Berterame dejó el Atlético San Luis para uniformarse con los colores de Rayados de Monterrey. Actualmente el delantero de El Tri está valorado en más de $10 millones de dólares y tiene un contrato con Monterrey hasta diciembre de 2027.

Berterame ha jugado 153 partidos con el conjunto regio. En más de 11,900 minutos dentro del campo, el delantero de 27 años ha logrado marcar 68 goles y conceder 15 asistencias para la causa de Rayados de Monterrey. Berterame se marcharía del equipo sin haber conseguido ningún campeonato.

