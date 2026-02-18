LAFC goleó en la Concachampions y quedó listo para el debut vs. el Inter Miami de Messi

LAFC demostró que echa lumbre de cara al inicio del torneo 2026 de la Major League Soccer contra el actual campeón Inter Miami, con su astro Lionel Messi, al pasar por encima de Real España de Honduras 1-6 en su primer duelo de la Concachampions con tres goles del franco gabonés Denis Bouanga.

La goleada demuestra clara superioridad de la escuadra Black&Gold donde también apareció con su capacidad el surcoreano Son Heung-min quien colaboró con un gol al igual que el venezolano David Martínez y el alemán naturalizado norteamericano Timothy Tillman, que arrasaron con los hondureños, por quienes anotó Jack Jean-Baptiste.

Real España 🆚 LAFC



Match Highlights 🎥 pic.twitter.com/0wBm215FRE — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 18, 2026

La victoria del cuadro angelino fue el cerrojazo de la pretemporada para enfrentar el próximo sábado al Inter Miami que buscará la defensa de su título con su estrella internacional Lionel Messi y la reciente incorporación, el mexicano Germán Berterame para poder luchar por el bicampeonato.



Los goles del franco gabonés fueron anotados en el minuto 3 a través de la pena máxima después de una falta cometida por el uruguayo Juan Capeluto sobre el juvenil David Martínez, para que el africano resolviera el penal con un tiro raso pegado al poste, el segundo al minuto 24 y completara su hat trick al minuto 71.

An early breakthrough for LAFC sets the tone! 🔥 pic.twitter.com/kGeJaktW9g — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 18, 2026

Mientras que David Martínez puso el 2-0 al minuto 11 en un pase del asiático Son, quien también se despachó con el 3-0 al minuto 17 en un penal decretado por una falta de Carlos Mejía que revisó el VAR y decretó ilegalidad en el lance sobre Bouanga.



Real España hizo variantes tratando de contener el vendaval estadounidense, pero solo permitió que Denis Bounga anotara su segundo gol de la noche al minuto 24 con un remate certero en el centro del área que dejó sin opción al portero Luis López Fernández.

David Martínez makes it 2-0! pic.twitter.com/kmRz3rG6pP — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 18, 2026

Antes del descanso, Timothy Tillman aprovechó otro pase de Son para anotar a quemarropa y cerrar la primera mitad con el marcador en 0-5 en el minuto 34, en un gran primer tiempo del equipo ahora dirigido por el canadiense Marc Dos Santos que fue promovido de entrenador asistente a responsable del primer equipo ante la salida por decisión propia del estadounidense Steve Cherundolo.

Son Heung-min clinical from the spot! 🎯 pic.twitter.com/QnmyMbKxYX — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 18, 2026

Para la segunda mitad, Real España dio una señal de vida con el único gol del juego anotado por Jack Jean-Baptiste al minuto 51 que hizo pensar en un marcador más decoroso, pero que la escuadra de la costa oeste de los Estados Unidos no permitió, pues a los 71 minutos Bouanga completó su hat trick en un pase de Sergi Palencia para establecer el 1-6 en una llave de la Concachampions que parece definitiva y que seguramente será el rival en la siguiente fase del Alajuelense de Costa Rica.

Debut contra el Inter Miami de Messi



LAFC para el debut en la temporada 2026 de la MLS tendrá varias caras nuevas, empezando por el técnico canadiense Marc dos Santos que suplirá a Steve Cherundolo, quien por cuestiones familiares renunció a su cargo y en donde el nuevo estratega se ha encargado de armar el nuevo dibujo táctico.

A subtle heel finish by Tillman! ✨ pic.twitter.com/IR5cefitsX — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 18, 2026

La empresa será complicada, empezando en el primer juego contra el campeón vigente Inter Miami, con Lionel Messi encabezando su nómina y complementado por el fichaje de jugador designado, en el mexicano Germán Berterame.

El cuadro Black&Gold tiene varias novedades, como Amin Boudri, el canadiense Ryan Raposo. Además, el brasileño Stephen Eustáquio, así como el neozelandés Tyler Boyd, de 31 años, y el canadiense Jacob Shaffelburg (Nashville), así como los novatos de sus fuerzas básicas Matt Evans, de 19 años, y el arquero Cabral Carter, de 21 años.

Así que desde el inicio las cosas empezarán bravas para el cuadro angelino, que busca reverdecer lauros y tratar de hacer frente a la MLS y a la Concachampions, tratando de manejar sus prioridades.

Seguir leyendo:

-LAFC ya no es el equipo más valioso de la MLS; una franquicia más nueva lo superó

– Marc Dos Santos será presentado como nuevo entrenador de LAFC el 15 de diciembre

– Jacob Shaffelburg llega a LAFC procedente de Nashville





