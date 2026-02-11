LAFC ya no es el equipo más valioso de la MLS; una franquicia más nueva lo superó

El Inter Miami arranca la temporada 2026 como el club más valioso de la MLS, consolidando su ascenso meteórico tanto en lo deportivo como en lo financiero. De acuerdo con un informe del medio especializado Sportico, la franquicia de Florida alcanzó una valoración de $1,450 millones de dólares, superando a LAFC, que lideró el ranking en los últimos cuatro años.

Con este nuevo registro, el equipo presidido por David Beckham marca un antes y un después en la historia reciente de la Major League Soccer.

Today @Sportico unveiled their @MLS team valuations: Five MLS clubs are now valued at $1B+, led by Inter Miami CF at $1.45B.



Across all 30 clubs, MLS franchise values total $23B, with the average club valued at $767M.

https://t.co/gW1wJImQWW — MLS Communications (@MLS_PR) February 10, 2026

Inter Miami lidera el ranking de clubes más valiosos de la MLS

El crecimiento del Inter Miami ha sido notable. La institución incrementó su valoración en un 22 % respecto a 2025, un salto que le permitió dar el sorpaso a LAFC, actualmente tasado en $1,400 millones de dólares, con un aumento del 9 % en el último año.

Este movimiento redefine el mapa económico de la MLS 2026, donde la competencia financiera entre franquicias es cada vez más intensa.

Top 5 clubes más valiosos de la MLS en 2026

Según el informe de Sportico, el ranking queda conformado de la siguiente manera:

Inter Miami – $1,450 millones de dólares (+22 %)

– $1,450 millones de dólares (+22 %) Los Angeles FC – $1,400 millones de dólares (+9 %)

– $1,400 millones de dólares (+9 %) Los Angeles Galaxy – $1,170 millones de dólares (+5 %)

– $1,170 millones de dólares (+5 %) Atlanta United – $1,140 millones de dólares (+6 %)

– $1,140 millones de dólares (+6 %) New York City FC – $1,120 millones de dólares (+12 %)

Estos cinco equipos son los únicos con una valoración superior a los 1.000 millones de dólares entre las 30 franquicias que integran la liga.

El impacto de Messi y las nuevas infraestructuras en la valoración

El fenómeno Lionel Messi sigue siendo determinante en el crecimiento del Inter Miami. Desde la llegada del astro argentino, acompañado por figuras como Sergio Busquets y Luis Suárez, la franquicia no solo elevó su nivel competitivo, sino también su atractivo comercial a nivel global.

Fundado en 2018 y debutando en la MLS en 2020, el club ha experimentado un desarrollo acelerado que alcanzó su punto más alto en 2025, cuando conquistó por primera vez la MLS Cup.

Además, la construcción de un nuevo estadio —previsto para inaugurarse en 2026— ha impulsado considerablemente la tasación del club. Un fenómeno similar ocurre con New York City FC, que estrenará su nuevo recinto en 2027.

El valor promedio de los clubes de la MLS en 2026

El informe de Sportico también revela que el valor medio de una franquicia de la MLS se sitúa en 767 millones de dólares, lo que representa un incremento del 6 % respecto al año anterior.

Sin embargo, el crecimiento no ha sido uniforme. Las doce franquicias con menor valoración apenas registraron una subida promedio del 2 %, mientras que tres equipos —Vancouver, Montreal y San José— sufrieron una pérdida en su tasación.

Inter Miami, el nuevo gigante económico del fútbol en Estados Unidos

El ascenso del Inter Miami confirma el impacto que pueden tener las grandes estrellas internacionales y una estrategia empresarial sólida en el mercado estadounidense. Con Messi como emblema global y una estructura institucional liderada por David Beckham, el club no solo domina en el terreno de juego, sino también en el apartado financiero.

En 2026, la MLS tiene un nuevo rey económico, y su nombre es Inter Miami.

