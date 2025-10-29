Heung Min Son se posiciona como el segundo más pagado de la MLS con LAFC

Los Angeles FC ficharon a Heung Min Son como uno de los bombazos del verano y lo pusieron como el segundo jugador más pagado de la MLS, detrás de Lionel Messi.

El surcoreano del LAFC tiene un salario de $10,368,750 dólares y con una compensación total de $11,152.852 dólares, convirtiéndose en el segundo jugador mejor pagado de la liga.

Son ha tenido un impacto inmediato en la MLS con nueve goles en 10 partidos y estará en los playoffs con Los Ángeles.

De acuerdo a los reportes, Messi recibe un salario de $12 millones de dólares y una compensación total de $20,446,667 dólares con el Inter Miami. Estas cifras corresponden a lo que Messi recibe de su contrato inicial con la MLS, que se extiende hasta la temporada 2025.

El argentino y el club de David Beckham confirmó que seguirá en el Inter Miami hasta 2028.

Salarios destacados en la MLS (verano) Jugador Club Salario (indicaciones) Wessam Abou Ali Columbus Crew $1.8 millones / $2,157,375 Jonathan Bamba Chicago Fire $5 millones / $5,581,806 Milan Iloski Philadelphia Union $500,000 / $552,569 Hirving “Chucky” Lozano San Diego FC $6 millones/ $7,633,333 Thomas Müller Vancouver Whitecaps $1,284,456 / $1,436,956 Wilfried Zaha Charlotte $2,666,667 / $2,751,667

Lionel Messi seguirá en Miami hasta 2028

Lionel Messi renovó este jueves su contrato con el Inter Miami hasta 2028, informó el club en una nota oficial.

Messi, de 38 años, juega en el Inter Miami desde 2023 y este año fue máximo artillero de la MLS en la temporada regular con 29 goles. El astro argentino fue campeón de la Leagues Cup en 2023 con el equipo de Florida.

El Inter Miami hizo oficial la renovación de contrato con el mensaje ‘He’s home’ (Está en casa) acompañado por un vídeo en el que se ve a Messi, vestido con traje azul oscuro, sentarse a una mesa y firmar el acuerdo.

El club de Messi empezó con buen pie en los playoffs de la MLS con victoria 3-1 ante el Nashville en el primer partido y podrá definir la serie este fin de semana.

Sigue leyendo:

– Gerardo Martino vuelve al radar de la MLS

– Lionel Messi no asegura su presencia en el Mundial de 2026

– Heung Min Son, del LAFC, marcó el Gol del Año de la MLS (Video)