Messi roba cámara en el “partido de la historia” en Ecuador con golazo y asistencia a Berterame

A veces sería más noticia que el astro argentino Lionel Messi tuviera una noche de los mil diablos, pero la realidad es que la famosa “Pulga” siempre ha reducido el margen de error como esta noche en Guayaquil, Ecuador donde se despachó con un golazo y dio la asistencia para el estreno de Germán Berterame.

Messi simplemente tuvo una de sus noches acostumbradas ante un estadio a reventar y donde el cuadro de Inter Miami empató a dos goles con el Barcelona de Guayaquil en un duelo de preparación del cuadro de la Major League Soccer (MLS) contra la escuadra ecuatoriana, denominado como el “partido de la historia”.

Golazo de Leo 😮‍💨 pic.twitter.com/8p8wbvNCXc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 8, 2026

Messi fue el encargado de inaugurar el marcador en el minuto 31 cuando desde su propio campo se fue sembrando rivales para llegar al área y sacar tremendo disparo de zurda que impactó las redes y generó la locura en el estadio de la capital ecuatoriana.

Así el líder de la selección argentino se estrenó en 2026 y empezó a dar muestras de que está listo para encabezar a la Albiceleste en el próximo Mundial, salvó que pase una contingencia del siglo que le impidiera a la exfigura del Barcelona pararse en la justa universal que se realizará en junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.

QUE LOUCURA!



A torcida do Barcelona de Guayaquil comemorou o gol marcado por Messi contra sua equipe❗#Messi #InterMiamiCFpic.twitter.com/2MSTDtfJMZ — Acervo Messi Brasil (@acervomessibr) February 8, 2026

Además de lucir, también Messi ayudó a que su compatriota Germán Berterame se estrenara con las Garzas de Florida después de sumar su primera titularidad proveniente del Monterrey en un fichaje de 15 millones de dólares como jugador franquicia.

Barcelona empató por medio de Joao Rojas, pero después Messi adelantó a su escuadra con la ventaja 1-2 hasta el minuto 87 cuando fue expulsado el defensa del Inter Miami para que terminara empatando Tomás Martínez 2-2 por los ecuatorianos.

Miami con este resultado apenas ha sumado una victoria en su corta gira de pretemporada por Sudamérica después de perder con Alianza de Lima de Perú y luego vencer al Atlético Nacional de Colombia y ahora el empate 2-2 con el Barcelona.

MESSI ➡️ GERMAN 🤝🔥 pic.twitter.com/eH95XwvdrD — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 8, 2026

Finalmente concluirá la etapa de preparación para el nuevo campeonato del fútbol de Estados Unidos con un duelo en Puerto Rico contra Independiente del Valle de Ecuador para después dar paso a la temporada 2026 de la MLS en donde saldrán a defender su título.

