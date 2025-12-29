Jacob Shaffelburg llega a LAFC procedente de Nashville

Los Angeles FC anunció oficialmente la incorporación del atacante Jacob Shaffelburg, quien llega al club procedente de Nashville SC en una operación acordada dentro de la Major League Soccer. El traspaso se cerró a cambio de $500,000 dólares en General Allocation Money (GAM) correspondientes a la temporada 2026 y otros $500,000 en GAM para 2027. Además, Nashville conservará un porcentaje de una futura venta en caso de que el futbolista sea transferido más adelante.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

El club angelino destacó el perfil del atacante canadiense y el impacto que espera que tenga dentro del plantel. “Jacob es un jugador versátil, con mentalidad ofensiva, que aporta una velocidad e intensidad increíbles a nuestro grupo”, afirmó el copresidente y gerente general de LAFC, John Thorrington. “Ha demostrado su nivel en el ámbito internacional con Canadá y llega a un año importante, con grandes ambiciones por delante, que ojalá incluyan el Mundial. Igual de importante, es una persona de gran carácter, que afronta el juego con humildad, profesionalismo y una mentalidad colectiva. Estamos entusiasmados de sumar a Jacob a nuestro núcleo fuerte que regresa y de darle la bienvenida a él, a su esposa Robyne y a sus hijos a la familia de LAFC”, añadió.

Shaffelburg, de 26 años, arriba a Los Ángeles tras haber disputado las últimas cuatro temporadas con Nashville SC. En ese período acumuló 107 apariciones en todas las competiciones, 65 de ellas como titular, y registró 14 goles y 17 asistencias en un total de 5.780 minutos jugados. En 2025 firmó su mejor campaña goleadora a nivel de clubes, con cuatro anotaciones y tres asistencias, y fue una pieza clave en una temporada histórica para Nashville, que logró 16 victorias en liga, récord de la franquicia, y conquistó su primer trofeo oficial al ganar la U.S. Open Cup.

Experiencia en MLS y recorrido internacional

Antes de su etapa en Nashville, Shaffelburg defendió los colores de Toronto FC entre 2019 y 2022. Con el conjunto canadiense disputó 61 partidos oficiales, 34 como titular, y debutó profesionalmente el 19 de febrero de 2019 en un encuentro de la Concacaf Champions League. Meses después firmó como jugador formado en casa y, durante su ciclo en Toronto, colaboró en la conquista de la Canadian Championship 2020, conocida como la Voyagers Cup. En 2021 fue reconocido por la Asociación Canadiense de Fútbol como el Mejor Jugador Joven Canadiense del año.

Su trayectoria también se consolidó a nivel de selecciones. Shaffelburg debutó con la selección mayor de Canadá el 10 de enero de 2020 en un amistoso ante Barbados. Más adelante participó en la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2022, contribuyendo a que Canadá finalizara en el primer lugar y regresara a una Copa del Mundo tras 36 años de ausencia. En total, suma 31 partidos internacionales, 12 como titular, con seis goles y una asistencia. Su participación más reciente fue en la pasada Copa Oro, donde Canadá alcanzó los cuartos de final.

Con este fichaje, LAFC refuerza su frente de ataque con un futbolista de recorrido probado en la MLS y experiencia internacional, en una apuesta que combina presente competitivo y proyección a corto plazo.



Sigue leyendo:

·

·

·