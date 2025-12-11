Marc Dos Santos será presentado como nuevo entrenador de LAFC el 15 de diciembre

LAFC presentará oficialmente a Marc Dos Santos como su nuevo entrenador principal el próximo lunes 15 de diciembre, en una conferencia de prensa en el BMO Stadium, según confirmó la institución angelina.

Dos Santos se convierte así en el tercer director técnico en la historia del club, tras cuatro temporadas como asistente, etapa en la que contribuyó a la conquista de tres títulos: la MLS Cup 2022, el Supporters’ Shield 2022 y la U.S. Open Cup 2024.

“This is a special club. You feel it the moment you step into the training facility or stadium, when you meet the people who work here, and when you see the passion of everyone involved."



Experiencia internacional y visión definida

El nuevo entrenador de LAFC posee la UEFA Pro License y casi dos décadas de experiencia en los banquillos, con pasos exitosos por Brasil, Canadá y Estados Unidos, tanto en el fútbol profesional como en categorías juveniles. Su perfil encaja con la filosofía del Black & Gold: fútbol ofensivo, desarrollo de talento joven y alta intensidad en todas las líneas.

Además de su trayectoria, Dos Santos ha sido descrito como un técnico con una comprensión profunda de la identidad de LAFC, gracias a su trabajo interno en las últimas temporadas.

Detalles de la presentación oficial

Cuándo: lunes 15 de diciembre

lunes 15 de diciembre Hora: conferencia a las 2 p.m. ET / 11 a.m. PT

conferencia a las 2 p.m. ET / 11 a.m. PT Dónde: BMO Stadium – Field Club

El club informó que la presentación será transmitida en vivo en el sitio oficial del equipo y en sus plataformas digitales.

Un reto inmediato: mantener a LAFC en la élite de la MLS

El nuevo técnico buscará sostener el nivel competitivo del equipo y continuar con su presencia protagónica en la MLS, luego de un período de estabilidad deportiva y títulos. Para Dos Santos, será la oportunidad de consolidar su propuesta en una franquicia que ha sido ejemplo de crecimiento acelerado y éxito en poco tiempo.

Con esta designación, LAFC inicia una nueva etapa marcada por continuidad, ambición y una visión clara para la temporada que viene.

