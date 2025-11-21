LAFC, anfitrión de Messi y el Inter Miami para abrir el torneo 2026 en el Memorial Coliseum

La presencia de Lionel Messi al frente del Inter Miami CF le pondrá la cuota de calidad al inicio de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS) en la costa oste con la visita que realizarán al Memorial Coliseum de Los Ángeles, el próximo 21 de febrero.

Lo anterior se pudo conocer con la publicación del calendario oficial para la próxima temporada 2026 y que sin duda tendrá mucha expectación, sobre todo porque a la mitad del certamen tendrá la realización del Mundial de la FIFA en las sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

Historic night at @lacoliseum 🏟️



A stage worthy of the season opener.



Text 'Coliseum' to 213-818-LAFC (5232) for ticketing info 📲#LAFC | @BMO_US pic.twitter.com/f7spKZ29Ah — LAFC (@LAFC) November 20, 2025

Desde ahora se prevé que el duelo acapare la atención de miles de personas para darse cita en el mítico escenario de la urbe californiano con una capacidad de más de 70 mil personas que seguramente no querrán perderse la presencia del astro argentino Lionel Messi en lo que será la última temporada antes de encarar el cambio de formato a partir del verano del 2027.

Sin duda un duelo de alto nivel para una temporada suigéneris por el parón que se realizará en el verano por motivo del Mundial 2026 de casi 50 días del 25 de mayo al 16 de julio y que seguramente tendrá impacto en el rendimiento de los jugadores en busca de los ansiados playoffs.

La temporada 2026 también marcará la fecha histórica de ser la última que se realice bajo el formato de invierno al otoño, pues a partir del 2027, la MLS determinó homologar su calendario con el de FIFA para tratar de potenciar el nivel de competencia y así poder competir en el mercado invernal y de verano de los fichajes internacionales.

We like the look of 2026. 🔮📅



Next year’s MLS schedule is officially here: https://t.co/jr3EoixC0m pic.twitter.com/fjITDUfmhn — Major League Soccer (@MLS) November 20, 2025

La presencia de Messi en la costa oeste de la Unión Americana también será la oportunidad para que se genere el enfrentamiento entre el surcoreano Heung-min Son contra Lionel Messi y que sin duda echará chispas para tratar de llevarse los primeros tres puntos bajo el horario estelar de domingo deportivo en el deporte estadounidense.

La campaña 2026 también será la oportunidad para que las Garzas de la Florida estrenen su nuevo estadio y por esa razón han programado los primeros cinco encuentros de calidad de visitante con la finalidad de darle celeridad a la edificación de su nueva casa.

Los duelos estelares de la primera fecha del torneo 2026

Los partidos estelares que tendrá el regreso a la actividad del fútbol en la Major League Soccer serán además de la visita de Inter Miami CF al Memorial Coliseum, estarán el St. Louis City recibiendo al Charlotte FC, Cincinnati haciéndole los honores al Atlanta United que tendrá el regreso del como nuevo estratega.

AFTER REVIEW, the 2026 @mls regular season schedule just dropped 🗓️ pic.twitter.com/7jnNSIrRJf — LA Galaxy (@LAGalaxy) November 20, 2025

Pero sin duda el momento culminante será el encuentro del LAFC recibiendo a Lionel Messi con toda su corte de escuderos del Inter Miami CF en duelo programado para las 9:30 horas del Pacífico (19:30 horas de la ciudad de México) el sábado 21 de febrero de 2026.

Al día siguiente habrá una doble jornada que comenzará cuando LA Galaxy reciba a New York City FC en noche de fútbol de domingo y en donde también sobresale el enfrentamiento de la Conferencia Oeste entre Seattle Sounders FC y Colorado Rapids.

La temporada 2026 también tendrá esa nostalgia de abandonar el formato actual de la Liga con inicio de temporada de febrero a diciembre y que a partir de 2027 se regirá con una competencia de septiembre a mayo, aproximadamente con la finalidad de emparejar su calendario con las demás ligas de Europa.

