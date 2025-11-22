window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Vancouver Whitecaps y LAFC están empatados 0-0 en la semifinal del Oeste de la MLS

Vancouver Whitecaps domina en la primera media hora del encuentro contra LAFC en la semifinal de la Conferencia Oeste de la MLS

Los Angeles FC forward Son Heung-Min (7) celebrates a win against over Austin FC during Game 2 in the first round of MLS soccer's Western Conference playoffs Sunday, Nov. 2, 2025, in Austin, Texas. (AP Photo/Stephen Spillman)

El surcoreano Son Heung-Min es una de las armas en que confía LAFC para vencer al Vancouver Whitecaps Crédito: Stephen Spillman | AP

Avatar de Edgardo Avelar

Por  Edgardo Avelar

Minuto 30: Se jugó la primera media hora del duelo entre Vancouver Whitecaps vs. LAFC y el marcador se mantiene 0-0

Minuto 15: Ya pasó el primer cuarto del duelo de la semifinal entre Vancouver Whitecaps contra LAFC en busca del boleto a la gran final de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer (MLS)

-Arranca el encuentro entre Vancouver Whitecaps vs LAFC en las semifinales de la Conferencia Oeste para enfrentar en la gran final al ganador de San Diego FC vs. Minnesota United.

LAFC ya calienta para enfrentar al Vancouver Whitecaps en busca del boleto a la gran final de la Major League Soccer (MLS)

Las alineaciones del encuentro

El duelo entre Vancouver Whitecaps conta LAFC esta por comenzar en busca de la victoria para avanzar a la gran final de la MLS

