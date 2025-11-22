Vancouver Whitecaps y LAFC están empatados 0-0 en la semifinal del Oeste de la MLS

–Minuto 30: Se jugó la primera media hora del duelo entre Vancouver Whitecaps vs. LAFC y el marcador se mantiene 0-0

Thomas Müller's touch is pure class 👏@WhitecapsFC // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/j7QOe1yj74 — Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025

Minuto 15: Ya pasó el primer cuarto del duelo de la semifinal entre Vancouver Whitecaps contra LAFC en busca del boleto a la gran final de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer (MLS)

-Arranca el encuentro entre Vancouver Whitecaps vs LAFC en las semifinales de la Conferencia Oeste para enfrentar en la gran final al ganador de San Diego FC vs. Minnesota United.

Sold out house in Vancouver 🔥@WhitecapsFC // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/P1hwMGYzRF — Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025

LAFC ya calienta para enfrentar al Vancouver Whitecaps en busca del boleto a la gran final de la Major League Soccer (MLS)

.@LAFC’s dynamic duo is dialed in ☎️



📺 Apple TV (9:30pm ET): https://t.co/zescbyNFzG // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/3iZ89lMuUU — Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025

Las alineaciones del encuentro

¡Hola Sonny! 👋🇰🇷



Heung-Min Son #손흥민 está listo para buscar el pase a su primera Final de Conferencia en los Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/CChZoNqyWn — MLS Español (@MLSes) November 23, 2025

El duelo entre Vancouver Whitecaps conta LAFC esta por comenzar en busca de la victoria para avanzar a la gran final de la MLS