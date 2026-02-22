Javier Mascherano le resta importancia a la goleada de 3-0 del LAFC sobre el Inter Miami

El Inter Miami comenzó la temporada 2026 de la MLS con una dura derrota 3-0 frente a LAFC en un histórico Los Angeles Memorial Coliseum repleto con 75 mil aficionados. Tras el partido, el técnico argentino Javier Mascherano aseguró que el marcador fue excesivo para lo que se vio en el campo.

“Nos han ganado bien, esa es la realidad. Me da la sensación en el primer análisis que hago que es un resultado relativamente mentiroso, el partido, en el desarrollo, no hubo esa diferencia. Claramente Los Ángeles ha hecho diferencia en cuanto a las transiciones, nos han hecho mucho daño”, declaró el entrenador en conferencia de prensa este sábado.

La derrota del equipo de Lionel Messi en la primera jornada de la MLS 2026 deja señales de alerta, aunque el estratega pidió calma.

Final from LA. pic.twitter.com/1LCEyVm0cJ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 22, 2026

Mascherano defiende a sus jugadores tras la derrota en MLS

Lejos de dramatizar, el técnico del Inter Miami llamó a la mesura tras el tropiezo ante LAFC.

“Tampoco vamos a hacer una tragedia, sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que seguir insistiendo en las cosas positivas que hemos hecho”, afirmó el argentino. “El equipo tuvo pasajes en los que controló el partido”, añadió.

Mascherano evitó señalar a futbolistas en particular y asumió la responsabilidad total del resultado: “Nunca me van a escuchar hacer valoraciones individuales sobre los jugadores y menos en una derrota; el único responsable soy yo”.

LAFC impone condiciones y golpea en momentos clave

En el terreno de juego, Los Angeles FC mostró mayor agresividad e intensidad desde el inicio. El surcoreano Heung-Min Son avisó primero con un mano a mano que resolvió el arquero Dayne St. Clair, pero la insistencia tuvo recompensa.

Al minuto 38, Son filtró un pase preciso para el venezolano David Martínez, quien definió con un potente zurdazo para el 1-0.

Son sets up David to give us the lead 💥 pic.twitter.com/mCTaL9bRkG — LAFC (@LAFC) February 22, 2026

Aunque las gradas estuvieron teñidas de camisetas de Messi, el dominio fue del conjunto angelino. En el segundo tiempo, el Inter Miami dejó espacios y el rival fue letal al contragolpe.

Al 72, Timothy Tillman lanzó un pase largo que el gabonés Denis Bouanga transformó en el 2-0 tras anticiparse al arquero.

Ya en tiempo añadido, Bouanga volvió a marcar diferencias. Desbordó por izquierda y asistió al salvadoreño Nathan Ordaz, quien selló el definitivo 3-0.

Lionel Messi reaparece, pero Inter Miami no encuentra respuestas

El argentino Lionel Messi fue titular tras superar recientes molestias físicas, pero el equipo no logró imponer condiciones ante un rival que confirmó su fortaleza en partidos inaugurales.

Con este triunfo, LAFC mantiene un registro perfecto de nueve victorias en nueve debuts de temporada en la MLS, consolidándose como uno de los equipos más sólidos en inicios de campaña.

La goleada envía un mensaje claro en la MLS 2026: el campeón tendrá competencia feroz desde la primera jornada y el Inter Miami de Mascherano y Messi deberá ajustar rápido si quiere mantener el protagonismo en el fútbol de Estados Unidos.

