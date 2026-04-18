Las Águilas del América ya tendrían a los posibles reemplazos de André Jardine

Las Águilas del América han tenido muchos problemas en el Clausura 2026. Además de estar en problemas para meterse en la Liguilla, el conjunto azulcrema quedó eliminado en los cuartos de final de la Concahampions. El crédito de André Jardine parece estar finalizando. La directiva ya analiza a sus posibles reemplazos.

“La gloriosa era de André Jardine en el Club América concluyó con la eliminación en Concacaf (…) la directiva busca reemplazos desde hace días y tiene tres candidatos principales”, indica el reporte expuesto en el diario Récord.

Los tres candidatos son viejos conocidos de la Liga MX. Todas las opciones que maneja el América son entrenadores probados en México y que actualmente no guían ningún proceso. Guillermo Almada, Matías Almeyda y Diego Alonso son los seleccionados.

El reporte explica que la opción que menos agrada en la directiva es la de Guillermo Almada. A pesar de que el uruguayo es un estratega con mucha experiencia en México, la metodología controladora del sudamericano sería el principal factor negativo.

Diego Alonso es el segundo en discordia. El estartega uruguayo ya había sido uno de los candidatos potenciales antes de la llegada de André Jardine. Alonso es un entrenador mucho más experimentado de aquel que dirigió a Monterrey en 2018. Alonso sumó experiencias en el Inter Miami, Sevilla, Panathinaikos y la selección de Uruguay.

La información explica que el principal candidato es Matías Almeyda. El exentrenador de las Chivas de Guadalajara está en carpeta de varios clubes de la Liga MX. El “Pelado” fue destituido de su cargo como entrenador del Sevilla en marzo de este año. Almeyda dejó un balance negativo de 10 victorias. 7 empates y 15 derrotas.

Matías Almeyda es uno de los candidatos de Santiago Baños en caso de que André Jardine se vaya del América en verano.



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Lo beneficioso para el futuro de las Águilas del América es que sus tres entrenadores en carpeta se encuentran sin trabajo. No es necesario que el conjunto azulcrema se meta en una disputa con algún otro club para cortar un proceso. Sin embargo, en la actualidad deben centrarse en el único trofeo que les queda por pelear: el Clausura 2026.

Tabla de posiciones Clausura 2026

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