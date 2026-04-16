André Pierre-Gignac no continuaría con los Tigres de la UANL

André Pierre-Gignac, leyenda de los Tigres de la UANL, ha perdido protagonismo dentro del equipo. El veterano delantero francés es una pieza importante en el vestuario del conjunto felino, pero su paso como jugador estaría llegando a su final. Gignac no renovaría con el equipo.

Según informaciones de RG La Deportiva, André-Pierre Gignac finalizaría su etapa con los Tigres de la UANL. Según informaciones de Transfermarkt, Gignac termina su contrato con el conjunto mexicano en junio de este año.

“Al francés se le termina el contrato en el verano de este año y no continuará su carrera en el club felino. Tras casi 11 años en la institución el partido ante Mazatlán será el último que Gignac vista la playera de Tigres o hasta donde avancen en Champions Cup”, informó el periodista Willie González.

En esta temporada Gignac solo ha disputado 12 partidos entre el torneo Clausura 2026 y la Liga de Campeones de la Concacaf. Sin embargo, el atacante francés solo ha jugado 380 minutos en todos esos encuentros (el equivalente a 4 partidos completos).

La huella de Gignac en Tigres

En julio de 2015 André-Pierre Gignac dejó el Marsella para uniformarse con los colores de los Tigres de la UANL. Desde que llegó a México, Gignac ha disputado 438 partidos con el conjunto universitario. El delantero de 40 años ha marcado 222 goles y ha concedido 57 asistencias en más de 35,000 minutos dentro del campo.

Entre sus récords personales, Gignac es el goleador histórico de los Tigres de la UANL (superó los 104 goles de Tomás Boy), es el máximo goleador de los Clásicos Regios (superó los 11 goles de Mario de Souza), es el jugador que más títulos ha ganado con los Tigres de la UANL y es el máximo goleador europeo de toda la Liga MX (dejó atrás los 124 goles de Isidro Lángara).

André-Pierre Gignac conquistó cinco Liga MX (Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023), cuatro Campeón de Campeones (2016, 2017, 2018 y 2023), dos Campeones Cup (2018 y 2023) y una Liga de Campeones de la Conacacaf (2020).

Gignac en el Clausura 2026

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