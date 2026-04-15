Santiago Giménez reconoció que le gustaría regresar a Cruz Azul

Santiago Giménez es uno de los estandartes del fútbol mexicano en Europa. El delantero del Milan recuerda con mucha nostalgia su paso por la Liga MX. Cruz Azul fue el equipo que lo formó. El “Bebote” espera volver a “La Máquina” en algún momento de su carrera.

El delantero nacido en Resistencia, Argentina, hizo sus categorías formativas en Cruz Azul. Santiago Giménez defendió al conjunto Cementero en las categorías U18 y U20. En enero de 2020 dio el salto al primer equipo.

Los mejores recuerdos de Santiago Giménez en el fútbol han sido con Cruz Azul. El “Bebote” recordó su etapa en el conjunto Cementero. Por momentos, “La Máquina” era uno de los grandes animadores del fútbol mexicano. El joven Giménez formó parte de estos éxitos.

“Un equipo que marcó una época, ese Cruz Azul del 2020, 2021, 2022 creo que fue un equipo que hizo récord de puntos, que ganó la Copa, la Supercopa, la Liga MX y me tocó ser parte de ese plantel. Fue algo lindo, hermoso y claro que algún día me gustaría regresar a La Máquina”, recordó Giménez en una entrevista con Récord.

El futbolista del Milan reconoció que entre sus planes está volver a Cruz Azul. Sin embargo, aún falta mucho tiempo para que llegue ese momento. Pero con estas declaraciones, Giménez ya marcó distancias con otros equipos.

“Es un deseo que tengo interno que seguramente será en muchos años, espero, porque me gusta estar en Europa y competir al máximo nivel, pero me encantaría regresar a Cruz Azul”, agregó.

Santiago Giménez en Cruz Azul

Según informaciones de Transfermarkt, Santiago Giménez jugó 55 partidos con la categoría U19 de Cruz Azul. En esta etapa el “Bebote” marcó 22 goles en poco más de 4,300 minutos dentro del campo. Esto hizo que lo llevaran al primer equipo Cementero.

Con el equipo mayor de “La Máquina”, Santiago Giménez disputó otros 105 compromisos. El delantero de la selección mexicana anotó 21 goles y concedió 11 asistencias en poco más de 5,100 minutos dentro del campo. El Feyenoord de Países Bajos notó su calidad y se lo llevó a Europa. Esta fue una gran decisión. En la misma cantidad de encuentros Giménez triplicó sus goles (65). Su adaptación a Europa fue inmediata.

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