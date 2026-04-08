David Martínez, la joya venezolana que le dio dolores de cabeza a Cruz Azul

Cruz Azul cayó contra Los Angeles FC en el Banc of California Stadium. El conjunto mexicano perdió 3-0 gracias a un doblete de David Martínez. El delantero venezolano de 20 años sigue mostrando su calidad en la Concachampions.

Son Heung-Min marcó el primer tanto a los 30 minutos del encuentro. 9 minutos más tarde llegaría un gran gol de David Martínez en velocidad. El futbolista venezolano tuvo un control orientado con su pierna izquierda, venció en velocidad a Érik Lira y definió con frialdad ante el achique de Mier.

A los 58 minutos David Martínez nuevamente hizo gala de su velocidad y manejo del balón. El futbolista sudamericano se quitó la marca de un par de defensores de cruz Azul y, nuevamente con la pierna izquierda, definió cruzado sobre el arco del guardameta colombiano. El venezolano fue sustituido al minuto 70.

Con los dos goles convertidos, David Martínez se convirtió en el tercer jugador en la historia de Los Angeles FC que logar marcar un par de tantos en un mismo partido de la Concachampions. Los otros dos futbolistas que lo lograron fueron Carlos Vela en la temporada 2020 y Denis Bouanga en 2023 y en 2025.

En la presente Liga de Campeones de la Concacaf, David Martínez ha marcado cuatro goles. Junto a Denis Bouanga, Martínez es el máximo goleador del club en la competición. En un plano más general, ambos jugadores están por detrás de Gabriel Pec, del LA Galaxy (cinco goles).

Temporada prometedora de David Martínez

El buen nivel de David Martínez no solo está ligado a la Liga de Campeones de la Concacaf. El talentoso extremo de 20 años ya ha jugado 11 partidos en la temporada: 6 por la Major League Soccer y 5 por la Concachampions.

En poco más de 570 minutos dentro del campo, David Martínez ha marcado 6 goles en la campaña. El delantero venezolano llegó a Los Angeles FC en enero de 2024. Esta temporada ha tenido el mejor arranque desde que llegó al club.

EL DOBLETE DE MARTÍNEZ. ¡QUÉ GOLAZO!🔥👀



Están goleando a la Máquina:

⚫️LAFC 3-0 Cruz Azul🚂

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David Martínez firmó un contrato por varios años con el conjunto angelino. Martínez tiene un vínculo con el club que finalizaría en diciembre de 2027. Martínez y el club tiene opción de extender el contrato un año más. El valor del venezolano ronda los $4.5 millones de dólares, según Transfermarkt.

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