Larcamón asume la culpa de la cruzazuleada ante LAFC, ¿pero se juega la chamba vs. América?

Al técnico argentino de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, no le quedó otro recurso que salir a admitir la culpa de la pésima actuación de la Máquina Celeste en la derrota con LAFC 3-0 que puso a los cementeros al borde de la eliminación de la Concachampions.

Porque podrán existir muchas justificaciones, de que los cementeros priorizaron el duelo 205 de la historia del clásico joven contra el América el fin de semana y que el duelo contra la escuadra Black & Gold no les interesaba.

"Enfrentamos a un rival que supo ser muy contundente y nos jugó muy bien el partido".



🗣 Nicolás Larcamón tras caer ante LA F.C en la CONCACAF Champions Cup.#Futbol #concacafchampionsleague #cruzazul #TVCDeportes pic.twitter.com/I6kBolg50I — TVC Deportes (@TVCDeportes) April 8, 2026

Pero a la directiva y los aficionados cementeros no les agradó mucho el papelazo que hizo el cuadro cementero, que hizo recordar una de sus históricas cruzazuleadas, por lo cual a Larcamón no le quedó otro camino que salir a asumir la culpa de otra cruzazuleada en la conferencia al finalizar el juego en el BMO Stadium.

La derrota tan estrepitosa puso al técnico celeste en el patíbulo y según versiones allegadas a la directiva, su futuro depende de salir airoso del clásico joven contra el América, sobre todo porque tienen un mes sin ganar, pero sobre todo porque parece haber perdido el rumbo y no se da cuenta de que equipo dirige.

El técnico argentino con su clásico verso asumió que la derrota se debió a que su escuadra está en un trance de resultados: “Estamos en un trance de resultados que no son los esperados; en ese aspecto soy el principal responsable. Hoy estamos segundos en la Liga y estamos a tiempo de todo, pero ya no nos podemos permitir más de esta continuidad de resultados no favorables”.

Larcamón también dijo que la confianza es total para sus jugadores, que fueron los menos culpables de lo que pasó en el terreno de juego contra una escuadra angelina que tomó en serio el juego y que le dio un repaso a los celestes con dos goles del venezolano David Martínez y uno del surcoreano Son Heung-Min.

“La respuesta tiene que ser inmediata, la confianza es total; si bien hoy fuimos superados, estamos a tiempo de todo, nos tenemos que hacer cargo inmediatamente para responder y poder afrontar el desenlace del semestre con el nivel de rendimiento que nos permita seguir ambicionando los objetivos que nos trazamos”.

Pero frente a las palabras de Larcamón, tal parece que al técnico argentino se le olvida los papelazos que ha tenido ante escuadras norteamericanas bajo su gestión, como el 7-0 contra el Seattle Sounders en la Concacaf Leagues Cup y ahora este 3-0 contra LAFC.

Pero sobre todo lo que más preocupa a los directivos es que el técnico argentino parece muchas veces que está dirigiendo al Puebla o al León y que no se da cuenta de que sus argumentos muchas veces suenan sin fundamento, porque ese trance de resultados los tiene sin una victoria desde hace un mes, cuando vencieron al Atlético San Luis y desde entonces tienen dos empates y una derrota en la Liga MX, que ahora se agrega el tropiezo en la Concachampions.

EL RIVAL FUE CONTUNDENTE 🤯



Nicolás Larcamón declaró en conferencia de prensa que el partido estuvo bien planeado, pero el LAFC fue mejor 👀 pic.twitter.com/GRYqOlCkSL — Estadio Deportes (@EstadioDxts) April 8, 2026

El pasado siete de marzo, en Liga MX, fue el último partido que Cruz Azul ganó en el torneo local; después de la victoria ante Atlético de San Luis, La Máquina tiene dos empates y una derrota.

Seguir leyendo:

– Cruz Azul se equivocó en la Concachampions y LAFC los puso al borde de la eliminación: 3-0

– Cruz Azul estaría “cocinando” el fichaje de César Montes y la salida del portero Kevin Mier

– El líder LAFC hilvana 10 juegos sin perder y 540 minutos sin permitir gol











