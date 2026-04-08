Cruz Azul se equivocó en la Concachampions y LAFC los puso al borde de la eliminación: 3-0

LAFC no tuvo reparo en que Cruz Azul priorizara el duelo del próximo sábado contra el América en la edición 205 de la historia del clásico joven y que por esa decisión pagara caro su osadía para caer en forma estrepitosa 3-0 con los Black & Gold, que los pone casi eliminados de la Concachampions.

El cuadro angelino echó mano de lo mejor de su repertorio en un torneo que les importa demasiado para demostrar en la cancha del BMO porque son el mejor equipo actualmente de la Major League Soccer (MLS) para encajarle a los cementeros un contundente 3-0 con goles del surcoreano Son Heung-Min y un doblete del venezolano David Martínez, uno de ellos de una gran manufactura.

¡GOLAZO! ¡Doblete de David Martínez! 🤯 pic.twitter.com/PisWVhepar — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 8, 2026

Quizá el técnico Nicolás Larcamón pensó que, por ser los campeones vigentes de este certamen, después de que el año pasado dieron cuenta del Vancouver Whitecaps, todo estaba dicho, pero en los hechos, en el pecado llevó la penitencia con una sonada derrota que los coloca al borde de la eliminación y de otra de sus clásicas e históricas cruzazuleadas.

LAFC simplemente mostró en la cancha por qué, después de once fechas, se mantienen invictos con nueve victorias y dos empates, donde han anotado 27 goles y solo recibido tres, haciendo pagar caro a la Máquina Celeste su osadía de echar mano de jugadores como Jorge Rodarte, Amaury Garcia y Omar Chagoya en su cuadro bajo en lugar de los argentinos Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi y Omar Campos, que por lógica fueron presa fácil de sus adversarios.

Cruz Azul: mucho toque, poca definición

A Cruz Azul de nada le sirvió tener mayor porcentaje de posesión de la pelota con un 65 por ciento, pues en los hechos, el cuadro angelino con su transición vertical con el franco gabonés Denis Bouanga y el surcoreano Son Heung-Min, el venezolano David Martínez y el canadiense Mathieu Choinière, pusieron en predicamentos al cuadro celeste, como lo demostró el 2-0 en la primera mitad con las anotaciones de Son Heung-Min y de David Martínez, en un auténtico golazo llevándose una marca complaciente de los mexicanos.

A composed finish by Martínez to extend the lead! 🔥 pic.twitter.com/VaBGXjNKmv — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 8, 2026

LAFC tardó casi media hora en abrir el marcador y con ello acabó con el equilibrio de Cruz Azul cuando el alemán Timothy Tillman ganó un balón dividido en el centro del campo y lo lanzó al espacio para el quebequés Mathieu Choinière, que cabalgó por la banda derecha y puso un centro que culminó Son Heung-Min.



El 2-0 no tardó demasiado, pues al minuto 39 Choinière envió un balón largo para el venezolano David Martínez, también a la banda derecha. Con una velocidad explosiva se internó en el área pese a la marca de Erik Lira y definió entre las piernas del colombiano Kevin Mier en un auténtico golazo, llevándose la marca del capitán cementero.



Para la segunda mitad, LAFC no tardó demasiado en apagar los aires de rebeldía de Cruz Azul, que nunca volvió a acomodarse en la cancha y pareció un cuadro inoperante para que Martínez hiciera otro gol de gran manufactura con disparo cruzado, venciera al portero colombiano Kevin Mier y pusiera el 3-0 que a la postre fue definitivo.

Son gives LAFC the lead! 👏 pic.twitter.com/G4lyjIOFDa — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 8, 2026

Con tres goles en contra, Larcamón quiso reaccionar mandando a la cancha a Omar Campos, Carlos Rotondi, Luka Romero y Nicolás Ibáñez, pero el daño estaba hecho y el peso de la eliminación en la edición 2026 ronda sobre los celestes con este pesado marcador que el próximo martes en el estadio Cuauhtémoc de Puebla obliga a los cementeros a obrar un auténtico milagro para evitar la eliminación.

Seguir leyendo:

– El líder LAFC hilvana 10 juegos sin perder y 540 minutos sin permitir gol

– América regresa al Estadio Azteca para el clásico joven contra Cruz Azul

– LAFC a cuartos de final de la Concachampions al eliminar al Alajuelense 1-2 (global 3-2)

















