LAFC a cuartos de final de la Concachampions al eliminar al Alajuelense 1-2 (global 3-2)

LAFC tuvo que pisar todo el acelerador para venir de atrás y eliminar al Alajuelense de Costa Rica 1-2 (global 3-2) que le permitió a la escuadra black&gold avanzar a los cuartos de final de la Concachampions en un partido que se le indigestó demasiado a la escuadra angelina.

Los aurinegros tuvieron que recuperarse del gol tempranero de Santiago van der Putten al minuto 4 en una melee dentro del área que sorprendió a todo mundo y que agarró desprevenido al francés Hugo Lloris para solo observar cómo el zaguero central de los ticos empujaba el balón a las redes.

Martínez delivers a stunning winner for LAFC! 🔥 pic.twitter.com/67yqCQR4S5 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026

Este gol pesó demasiado a un cuadro angelino que quiso echar toda la carne al asador con sus delanteros estrellas como el surcoreano Son Heung-Min y el franco gabonés Denis Bouanga, pero que se toparon con una muralla tica capaz de desesperar a sus rivales en los primeros 45 minutos.

LAFC fue una y otra vez hacia el frente, pero sin idea y tratando de ganar los duelos más por la fuerza que por la idea y con estos argumentos le facilitó la noche en los primeros 45 minutos al cuadro local que, por el contrario, se preocupó más por destruir que por buscar más goles que le pudieran asegurar la posibilidad de avanzar de ronda en este torneo.

Ordaz finds the equalizer for LAFC! ⚽ pic.twitter.com/s3mhzhr749 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026

La forma de despreciar el partido del Alajuelense costó caro, pues al minuto 51 Nathan Ordaz tuvo la oportunidad de anotar el gol del empate 1-1 al minuto 51 y con ello cambiar la decoración de las acciones, pues los ticos ahora tuvieron que ir por los goles que pudieran impedir el pase del cuadro angelino que, en el criterio de desempate, ya estaba del otro lado.

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Para llevarse la victoria, LAFC solo tuvo que volver a las bases, a acompañarse más hacia el frente, tocar de primera intención y hacer que sus hombres de mejor técnica empezaran a encontrarse en el campo de juego y al final, sacaron provecho de esa condición para darle la vuelta a un duelo donde al equipo local le dio lo mismo perder por uno que ganar por varios.

Así fue como la escuadra angelina tomó el control de las acciones, pero tampoco con mucha claridad hasta los minutos finales, cuando el venezolano David Martínez, en otro de sus grandes disparos, puso a los visitantes en camino de la victoria y el pase a la siguiente fase de la competencia de la Concacaf, en donde espera al ganador de Cruz Azul y Monterrey.

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