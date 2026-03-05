Carlos Vela vuelve a LAFC, ahora con otro rol

El exfutbolista mexicano Carlos Vela vuelve a escribir un nuevo capítulo en la historia del LAFC, aunque esta vez fuera de las canchas. El histórico delantero adquirió una participación minoritaria en el club de la MLS, según confirmó una fuente de la liga a ESPN.

La operación convierte a Vela en uno de los nuevos inversionistas del LAFC, institución en la que brilló como jugador franquicia y con la que construyó una conexión especial con la afición de Los Ángeles.

Carlos Vela compra acciones del LAFC

De acuerdo con un informe inicial del medio especializado Sportico, Carlos Vela se unió a otros dos socios comanditarios para adquirir un 6% del LAFC, reforzando su vínculo con el club desde el ámbito empresarial.

La transacción también implicó cambios dentro del grupo de inversionistas. Entre quienes vendieron su participación se encuentra Joe Tsai, propietario de los Brooklyn Nets.

Asimismo, el informe señala que Mike Mahan, director ejecutivo de Fanatics, también se desprendió de sus acciones en la franquicia angelina.

BREAKING: Carlos Vela has become a part owner of LAFC. Let’s go Carlitos! 🙌🏽 https://t.co/rTCFxffDeP — LAFC X (@LAFC_X) March 5, 2026

Un grupo de propietarios lleno de celebridades

El LAFC es conocido dentro de la MLS por contar con un amplio grupo de socios comanditarios que incluyen a figuras destacadas del deporte y el entretenimiento.

Entre los inversionistas del club se encuentran:

Magic Johnson, leyenda de los Los Angeles Lakers

Will Ferrell

Mia Hamm

Nomar Garciaparra

La incorporación de Carlos Vela fortalece aún más este grupo de propietarios y mantiene vivo el legado del mexicano dentro de la institución.

El legado de Carlos Vela en el LAFC

A sus 37 años, Vela se retiró del fútbol profesional en mayo pasado como uno de los jugadores más importantes en la corta historia del LAFC.

Durante su etapa en el club fue protagonista de grandes momentos, incluyendo la conquista de la MLS Cup en 2022.

Además, en 2019 fue elegido Jugador Más Valioso de la MLS, luego de firmar una temporada histórica con 34 goles en fase regular, cifra que en ese momento estableció un récord en la liga.

En total, el delantero mexicano anotó 93 goles en 187 partidos con el LAFC en todas las competiciones, consolidándose como el máximo referente ofensivo en los primeros años del club.

La adquisición de acciones por parte de Carlos Vela refleja una tendencia creciente dentro de la MLS, donde cada vez más exjugadores y figuras del deporte participan en la propiedad de franquicias.

Este modelo fortalece la estructura financiera de la liga y permite que grandes ídolos sigan ligados a las instituciones donde marcaron época.

Para el LAFC, el regreso de Carlos Vela, ahora como inversionista simboliza continuidad, identidad y una apuesta clara por el futuro.

