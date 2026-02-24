Carlos Vela reconoce su buena relación con Heung-min Son

Carlos Vela es una leyenda de Los Angeles FC. El delantero mexicano dejó su huella en la Major League Soccer y, después de colgar sus botines, está muy ligado al conjunto angelino. Ahora el líder del equipo es Heung-min Son. Vela admitió tener una buena relación con el surcoreano.

El exfutbolista mexicano reconoció que Heung-min Son ha estado muy cercano a él. Carlos Vela mantendría una buena relación con la nueva estrella de Los Angeles FC.

“Últimamente, Son está muy ligado a mí y es algo muy positivo, creo que es un gran jugador para empezar”, dijo Carlos vela en unas declaraciones difundidas por la MLS en Español.

El exjugador de la Real Sociedad cree que su buena conexión con Heung-min Son se debe a la propia personalidad del surcoreano. Carlos Vela describió a Son como una persona que transmite buenas energías. Más allá del talento y el aporte que Son puede desplegar dentro del campo, el delantero asiático es un jugador que se ha metido a la afición del club en el bolsillo.

“Es de esas personas que sin conocerlo, te cae bien, que ya lo ves y que te transmite esa alegría, simpático, ya se está riendo sin conocerte de nada, y a mi, ese tipo de gente me gusta y por eso creo que tuvimos una buena conexión desde el primer minuto que nos vimos”, agregó.

El favor de Heung-min Son a México

Carlos Vela recordó un “favor” que Heung-min Son le hizo a México en el Mundial de Rusia 2018. En aquella Copa del Mundo, El Tri complicó sus opciones de pasar a los octavos de final del torneo tras perder contra Suecia 0-3.

México debía ligar que Alemania no venciera a Corea del Sur porque quedarían fuera del torneo. El conjunto asiático logró una histórica victoria 2-0 sobre Alemania. A pesar de que los surcoreanos estaban eliminados, con un gol de Heung-min Son dieron la sorpresa y le echaron una mano a la selección mexicana.

“Es una gran persona y pues para México, obviamente, con esa ayuda que nos dio en el Mundial de Rusia, pues siempre va a ser bienvenido a nuestro país, obviamente le tenemos mucho afecto, y es lo bonito del fútbol, crea esas conexiones de la nada, ayuda a que gente que igual no sabía quién era Son pudiera saber quién es y seguirlo a partir de ahí”, recordó.

