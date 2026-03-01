LAFC sigue encendido y arruina el regreso de Héctor Herrera con el Houston Dynamo:0-2

El LAFC mantuvo su paso ganador en la segunda fecha de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS) al imponerse de visitante 0-2 al Houston Dynamo arruinando rel regreso del mediocampista mexicano Héctor Herrera al cuadro texano.

Herrera que ingresó en el segundo tiempo con la intenciòn de impedir que la oncena black&gold siguiera controlando las acciones, pero al final su presencia no influyó demasiado en el resultado donde los locales tuvieron carencias ofensivas que pagaron caro con este marcador adverso.

Casual banger from LAFC's Mark Delgado 🚀 pic.twitter.com/lBBui3VasD — Major League Soccer (@MLS) March 1, 2026

El cuadro texano fue la escuadra que tuvo el control de las acciones en la primera mitad con llegadas de Antonio Carlos y Jack McGlynn que intentaron abrir el marcador en acciones consecutivas, pero la defensa visitante y el arquero Hugo Lloris evitaron la caída de su arco.

Mientras que LAFC también tuvo opciones con Denis Bouanga y Heung-Min Son, aunque sin precisión en la definición, generando que el partido tuviera acciones de ida y vuelta en ambas porterías, pero sin que ninguno de los dos equipos tuviera el tino de poder abrir el marcador.

Jonathan Bond denies Bouanga and Son! 😱



📺 Apple TV: https://t.co/S2ZbChMw8L pic.twitter.com/f3lx5rikRQ — Major League Soccer (@MLS) March 1, 2026

Pero de pronto se generó una jugada en tiempo de reposición al 45+2 cuando Antonio Carlos fue expulsado por una dura entrada sobre el surcoreano Heung-Min Son cuando el delantero avanzaba en campo rival, provocando que Houston se quedara con diez jugadores para la segunda mitad, lo que condicionó su planteamiento y que le abrió el camino a la victoria a los oro y negro.

El camino de la victoria

Con un hombre de más, el LAFC omó la iniciativa en el terreno de juego y al minuto 56 después de un tiro de esquina, Mark Delgado recogió el balón fuera del área y definió con un remate de derecha que se colocó junto al poste para el 0-1.

Son Heung-Min draws two red cards in the same game 👀



Do you agree with the call?



🎥: @MLS pic.twitter.com/JBc3QZqcXe — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 1, 2026

Con las cosas en su contra, el cuadro de la ciudad del petróleo adelantó sus líneas buscando revertir el mal momento, pero sin muchos resultados favorables. Pero Houston no quitó el dedo del renglón mandando a la cancha inclusive al mexicano Héctor Herrera en relevo de Duane Holmes.

El mexicano se ubicó en el mediocampo y participó en la circulación del balón en los minutos finales. Al 90+1 asistió a Mateusz Bogusz, quien intentó un remate dentro del área que se fue por encima del arco, pero sin resultados favorables.

Esas acciones ya eran una señal de desesperación, sobre todo porque al minuto 82 LAFC amplió la ventaja cuando el brasileño Stephen Eustaquio conectó un disparo de derecha por bajo que terminó en el fondo de la portería para el 0-2 definitivo.

Houston intentó descontar en el cierre con disparos de Nick Markanich y Bogusz, pero no logró modificar el marcador. LAFC administró la ventaja y realizó ajustes en los minutos finales para asegurar el resultado.

Another LAFC screamer 🚨



Stephen Eustáquio's first makes it 2-0! pic.twitter.com/XmH880Riyv — Major League Soccer (@MLS) March 1, 2026

Los Angeles FC sumaron tres puntos como visitante, mientras que el debut de Héctor Herrera se dio en un contexto adverso para Houston, que jugó toda la segunda parte con un hombre menos y no pudo revertir el marcador.

Seguir leyendo:

– Carlos Vela reconoce su buena relación con Heung-min Son

– Messi se vio enfurecido tras sufrir goleada en Los Ángeles

-Javier Mascherano le resta importancia a la goleada de 3-0 del LAFC sobre el Inter Miami





