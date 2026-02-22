Messi se vio enfurecido tras sufrir goleada en Los Ángeles

Lionel Messi terminó visiblemente molesto luego de la derrota 3-0 de Inter Miami CF ante LAFC en el arranque de la temporada 2026 de la Major League Soccer. El encuentro se disputó en Los Angeles Memorial Coliseum y dejó al conjunto de Florida sin respuestas ante la contundencia del equipo local.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

Los goles de David Martínez (38’), Denis Bouanga (73’) y Nathan Ordaz (90+4’) marcaron la diferencia en el marcador. Inter Miami, que llegaba con expectativas altas tras haber conquistado el título, no logró imponer condiciones y fue superado en distintos pasajes del partido.

Messi fue titular y disputó los 90 minutos. No anotó ni asistió.

Al finalizar el compromiso, las cámaras captaron al capitán argentino caminando con evidente enfado por una zona interna del estadio. En las imágenes se observa cómo intenta ingresar por una puerta que generó confusión en redes sociales.

Lionel Messi salió molesto con el arbitraje tras la goleada de LAFC 3-0 ante Inter de Miami. #messi #intermiami pic.twitter.com/NiOlzYVKrW — Giovanni Guerrero (@gioxguerrero) February 22, 2026

Luis Suárez lo tomó del brazo izquierdo y, tras intercambiar algunas palabras, consiguió redirigirlo hacia el vestuario junto al resto del plantel.

El video se viralizó rápidamente y acumuló miles de reproducciones en X, mientras crecían las versiones sobre un supuesto intento de Messi por entrar al vestuario arbitral.

La aclaración oficial tras la polémica

Ante la repercusión del episodio, la liga revisó las imágenes. La periodista Michelle Kaufman, del diario Miami Herald, difundió la postura oficial tras consultar a las autoridades correspondientes.

“La MLS vio un video de Messi siguiendo a los árbitros después del partido de anoche (21 de febrero) y lo investigó. Chris Rivett, director de comunicaciones de la Organización de Árbitros Profesionales, confirmó que Messi no entró al vestuario de los árbitros. ‘Tras hablar con los árbitros, podemos confirmar que no entró en las instalaciones’, declaró Rivett. Messi no entró en ningún lugar no autorizado. La puerta por la que entró no es el vestuario de los árbitros ni una zona restringida. Messi nunca entró al vestuario de los árbitros, que estaba subiendo unas escaleras y tenía su propio conjunto de puertas y señalización que restringía la entrada”.

La aclaración puso fin a las especulaciones que circularon tras la derrota.

El delantero argentino regresaba a la titularidad luego de superar una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida el 7 de febrero. Sin embargo, su vuelta no estuvo acompañada de un resultado positivo para Inter Miami, que ahora deberá enfocarse en su próximo compromiso como visitante ante Orlando City el 1 de marzo.

La goleada en Los Ángeles dejó preguntas futbolísticas y una imagen clara: la frustración de su principal figura tras un debut que estuvo lejos de lo esperado.

Sigue leyendo:

· Prestianni se defiende diciendo que utilizó insulto homofóbico contra Vinícius Junior

· Raúl Jiménez brilla con dos goles para victoria del Fulham contra Sunderland

· Javier Mascherano le resta importancia a la goleada de 3-0 del LAFC sobre el Inter Miami