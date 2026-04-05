El líder LAFC hilvana 10 juegos sin perder y 540 minutos sin permitir gol

El tremendo inicio de temporada continuó para el LAFC la noche del sábado, cuando Denis Bouanga anotó tres goles y Son Heung-min repartió cuatro asistencias -ambos en el primer tiempo- y la portería del club angelino se mantuvo intacta en el 6-0 contra Orlando City en el BMO Stadium.

El “hat-trick” de Denis Bouanga se produjo en tan solo 9 minutos (entre el minute 20 y el 28) ante uno de los peores equipos en esta joven temporada de la MLS. LAFC no tuvo piedad en ese primer tiempo y siguió agregando anotaciones.

Con este 6-0, el LAFC se confirma como el mejor de la MLS ahora con 16 puntos producto de cinco ganados y un empate. Y el club negro y oro mejora un récord de la liga que ya había logrado en su juego anterior, pues ahora es el primer equipo de la historia del circuito en abrir una campaña con seis partidos sin permitir gol, un total de 540 minutos.

Denis Bouanga, estrella del LAFC, anotó tres goles en un abrir y cerrar de ojos para ayudar al equipo angelino a igualar su mayor goleada histórica. Crédito: LAFC | Cortesía

Diez partidos sin perder incluyendo MLS y Concacaf

Incluyendo los partidos de la Concacaf, LAFC ahora tiene 10 partidos consecutivos sin perder en esta temporada. En este lapso, el club angelino dirigido por Marc Dos Santos acumula 24 goles anotados y tan solo 3 recibidos.

LAFC abrió el marcador a los 7 minutos cuando Son Heung-min quedó solo dentro del área tras un pase de Segi Palencia y disparó fuerte. La pelota pegó en el defensor David Brekalo y se fue a las redes para un autogol.

A los 20 minutos cayó el segundo y fue posiblemente en la mejor jugada del partido. El coreano Son recibió en el medio de la cancha y sirvió perfecto a Bouanga, quien ante la salida del portero Maxime Crépeau resolvió con una vaselina.

SON HEUNG-MIN TO DENIS BOUANGA x 3



These two connect THREE TIMES to give @LAFC a 4-0 lead ‼️



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Más goles de Denis Bouanga en el primer tiempo

Tres minutos después, LAFC salió en contragolpe. Son hizo el enganche en su propio campo y sirvió en lo profundo a Bouanga. El delantero franco-gabonés esta vez hizo un corte hacia adentro y luego fusiló de derecha para el 3-0.

Y a los 28′ se repitió de nuevo la combinación Son-Bouanga para el 4-0. La defensa de Orlando City se equivocó en la salida. Bouanga robó y de inmediato hizo una pared con Son, quien lo dejó solo para que el goleador sacudiera las redes con un cañonazo.

A los 39 minutos llegó el quinto tanto. Bouanga, más retrasado, filtró pelota para Son y el astro sudcoreano, pegado a la línea de fondo, retrasó en diagonal para la llegada de Palencia, quien de derecha hizo el gol. Fue la cuarta asistencia del juego para “Sonny”.

Ya con varios suplentes en el partido, LAFC agregó el 6-0 con centro del canadiense Jacob Schaffelburg y remate de cabeza de Tyler Boyd.

Orlando City tuvo varias llegadas peligrosas en el segundo tiempo, pero el francés Hugo Lloris realizó buenas atajadas entre sus seis con las que terminó el partido.

El venezolano David Martínez pareció anotar el 7-0 del LAFC a los 85′, pero fue anulado por fuera de juego.

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