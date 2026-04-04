Luis Suárez salvó el estreno de la casa del Inter Miami con dramático 2-2 con Austin FC

El uruguayo Luis Suárez, con un gol a ocho minutos del final, evitó que el Austin FC arruinara el estreno del NU Stadium, la nueva casa del Inter Miami, con el empate 2-2 en un duelo donde el equipo texano sorprendió a las Garzas a lo largo de los 90 minutos para sacar un valioso resultado.

La anotación del uruguayo Suárez impidió que el espectacular festejo en el primer juego del nuevo escenario del actual campeón de la Major League Soccer (MLS) fuera negativo ante una entrada superior a los 20 mil aficionados.

La noche giró, quizás demasiado, en torno a la inauguración del estadio, un acto para el que el Inter Miami no escatimó esfuerzos y que esperaba ponerle la cereza en el pastel con una victoria espectacular, pero el Austin FC tomó el papel de villano con dos goles que pusieron en predicamentos a las Garzas.

La fiesta contó con la interpretación del himno del cantante Marc Anthony, fuegos artificiales y unas palabras de los cofundadores del club, los hermanos Jorge y José Mas y David Beckham que retrasaron media hora el inicio del encuentro.

En la cancha, todos los directivos del Inter Miami, encabezados por el dueño Jorge Maz y el socio de la franquicia, el exastro de Inglaterra David Beckham, que le dieron la solemnidad al acto inaugural.

Luis Suárez does what he does best! 🇺🇾



All level in Miami.



📺 Apple TV: https://t.co/4Xovyr7KBn pic.twitter.com/oUkhs3Mg5Q — Major League Soccer (@MLS) April 5, 2026

Los aficionados al Inter Miami esperaban que de la mano de Lionel Messi el cuadro de la Florida tuviera un estreno espectacular en este moderno escenario, pero desde el minuto 5 los bocadillos y la champagne empezaron a tener un sabor con el primer gol del juego anotado por Guilherme da Trindade Dubas cuando aprovechó que no tenía marca y metió un cabezazo que mandó el balón al fondo de la portería de St. Claire.

El primer tiempo no fue para nada terso para el cuadro de las Garzas, sobre todo porque, aun con el gol del empate de Messi cinco minutos más tarde, realmente no se pudo acomodar en su nueva sede e inclusive los texanos estuvieron cerca de tomar ventaja de dos goles por un penalti que el árbitro dejó de marcar.

It was ALWAYS going to be him. 💥



Leo Messi scores Miami's first goal at Nu Stadium and pulls the hosts level! pic.twitter.com/p1mDk5NQk2 — Major League Soccer (@MLS) April 5, 2026

Messi llegó al rescate

Inter Miami tuvo que recurrir a Lionel Messi para salvar a las Garzas en la primera ocasión que el Austin FC tomó ventaja, y lo hizo cinco minutos después de que se estrenara el marcador y lo hizo anticipándose a tres defensas y por medio de un testarazo, igualó la pizarra.

Pero Messi del otro lado también tuvo que ver en el segundo gol del Austin FC, ya que perdió un esférico que originó el contragolpe en el cual Jayden Nelson cerró la pinza, pero después el astro argentino buscó lavar su error con un tiro libre al minuto 59′ que pasó zumbando el poste izquierdo de Austin.

Después, la llamada Pulga le dejó casi un penal a Tadeo Allende al minuto 63, pero para su mala fortuna, el argentino mordió el balón y no pudo mandarlo al fondo del arco visitante. Messi mantuvo su ritmo y al 66 por poco anota un golazo al eludir dos rivales y mandar un disparo que tapó la defensa, así como en el 75 sacó un zurdazo que por poco se mete a la portería de los visitantes.

Pero cuando parecía que el Inter Miami estaba resignado a sumar una derrota, apareció Luis Suárez para meter un remate que hizo explotar de júbilo a los aficionados que se dieron cita en el estreno del NU Stadium y aunque después anotó otro gol en un remate al larguero de Messi, se lo anularon cuando anotó el contrarremate; al final, la anotación del charrúa fue del valioso empate 2-2.

Seguir leyendo:

– Messi se robó el show en Puerto Rico con la victoria 2-1 de Inter Miami a Independiente del Valle

– Luis Suárez se quedará en Inter Miami por un año más

– Lionel Messi tendría a un nuevo compañero en el ataque ante la intriga por Luis Suárez











