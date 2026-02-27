Messi se robó el show en Puerto Rico con la victoria 2-1 de Inter Miami a Independiente del Valle

Siempre Lionel Messi, siempre, el astro argentino para armar el show con un solo toque de balón en Puerto Rico para convertirse en un imán de espectáculo en el 2-1 de Inter Miami sobre Independiente del Valle en duelo de exhibición en el estadio Juan Ramón Loubriel lleno hasta las lámparas.

Messi, que se presentó una semana después de la fecha estipulada para el encuentro de exhibición contra la escuadra ecuatoriana debido a una molesta lesión, se presentó en suelo boricua y su presencia no defraudó a nadie al convertirse en el eje de la victoria de las Garzas de Inter Miami 2-1.

🚨🐐 Lionel Messi scored a clinical penalty but didn’t celebrate in front of the opposition fans, as they were showing him love and respect. 💙



Only Messi can be this humble true greatness. ✨ pic.twitter.com/FAb3VNTtzH — Austine ✪ (@Austinooffical) February 27, 2026

El equipo dirigido por el argentino Javier Mascherano también hizo su parte al cumplir con seriedad el encuentro contra un adversario que tampoco se dio por vencido en un duelo que estaba programado para iniciar a las 20:00 horas locales, pero que debió aplazarse una hora debido a todo el impacto de Messi que inició el juego en el banquillo de suplentes.

Pero los compañeros del astro argentino salieron a cumplir el compromiso, como el propio uruguayo Luis Suárez, que a los 15 minutos logró estrenar el marcador 1-0 para encender el público en la localidad de Bayamón.

#Fútbol2Day – 🇵🇷



Hinchas ingresaron al campo buscando una foto con Lionel Messi🇦🇷 y el astro argentino terminó siendo tumbado, por el hincha y un miembro de seguridad.



Inter Miami venció 2-1 a Independiente del Valle en amistoso. Messi anotó de penal.



pic.twitter.com/AAUaKv4rhZ — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) February 27, 2026

Pero el gozo se fue muy pronto al pozo cuando dos minutos después Patrick Mercado lograba el 1-1 al minuto 17 aprovechando un espacio en el área para igualar el marcador 1-1 y silenciar momentáneamente el estadio que sin duda tomó como equipo favorito a las Garzas que ahora vistieron de negro.

Las acciones se mantuvieron en un ida y vuelta, al grado de que en el minuto 35 Luis Suárez cobró una falta en los linderos del área en medio de una oleada de gritos a favor del uruguayo que generó una gran acción del portero de los ecuatorianos que tuvo que salir lesionado.

La entrada de Messi fue apoteósica.

Pero el crisol del encuentro fue el ingreso de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, para cumplir con el deseo de miles de aficionados que pusieron al borde del colapso el ambiente en el estadio Loubriel en suelo puertorriqueño cuando Messi buscó tomar las riendas del encuentro.

GOOOOOOOOLAZOOOO DE PUSKAS DE LIONEL MESSI CUCCITINI



(Lástima que no cuente este golazo tan épico e importante)pic.twitter.com/Jfcxz3YzCd — Arielipillo (@arielipillo) February 27, 2026

Fue así como llegó el minuto 68 en que Messi logró el gol de penal por unas manos en el área que le permitieron a la famosa Pulga anidar el esférico en las redes con un tiro preciso y que dejó sin opción al nuevo guardameta de los ecuatorianos de impedir el gol de la victoria.

La presencia de Messi no se podía ir sin la invasión de cuatro espontáneos que buscaron el autógrafo de Messi y otros solo abrazarlo y tomarse la selfie en una noche diferente en el estadio Loubriel que vivió así otra velada histórica, donde el marcador fue importante, pero la experiencia de ver a Messi en acción volvió a convertirse en el verdadero protagonista en Puerto Rico.

Seguir leyendo:

– Lionel Messi sigue de cerca el fútbol mexicano

– Messi reconoció que en Qatar 2022 jugaron con miedo contra México y espera no verse las caras de nuevo

– Javier Mascherano asegura que Lionel Messi está listo para enfrentar a Los Angeles FC





