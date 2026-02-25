Messi reconoció que en Qatar 2022 jugaron con miedo contra México y espera no verse las caras de nuevo

El líder de la selección de Argentina, Lionel Messi, dijo que espera que en el próximo Mundial 2026 no se vean las caras con México, al responder una pregunta de los comentaristas de TV Azteca Christian Martinolli y Luis García sobre la paternidad argentina sobre los aztecas en las Copas del Mundo.

En una charla realizada durante un segmento del pódcast del portero argentino Nahuel Guzmán de los Tigres de la UANL, ambos comunicadores tuvieron una charla directa con el astro internacional, en donde resaltó que espera que Argentina no se vea las caras con México, además de reconocer que en el Mundial de Qatar 2022 enfrentaron al Tricolor con miedo por la opción de quedar eliminados de la justa mundialista después de su primera derrota con Arabia Saudita.

“Creo que en los últimos mundiales nos cruzamos mucho, pero ahora se viene una linda oportunidad para ustedes, para Estados Unidos y jugar de local influye, para bien o para mal, influye. Puede ser una linda oportunidad para México y, bueno, ojalá no nos crucemos en el próximo Mundial”, dijo Messi en la emisión del “Patón” Guzmán llamada “Miro de atrás”.

Messi también fue consultado por el propio Nahuel Guzmán sobre aquel gol de Maxi Rodríguez en el 2006 que eliminó a México cuando parecía que el seleccionado azteca podría eliminar a Argentina bajo el mando de Ricardo Antonio LaVolpe.

“Yo era muy chico en esa época y no me daba cuenta de muchas situaciones, lo vivía de otra manera. Para mí era disfrutar y disfrutar y en ese momento el partido estaba disputado; es cierto que ellos tenían la pelota y nos exigían mucho”

“Obviamente sí, fue un gol que nos daba el pase y que fue espectacular, pero durante todo ese mundial para mí fue diferente. Yo era un pibe, yo lo único que quería era jugar, lo único que quería era entrar. Sufrí mucho después de la eliminación como argentino y como todo, donde uno estaba en la selección y creo que merecía más a nivel del juego, incluso contra Alemania”, respondió Messi que jugó su primer Mundial con Argentina en aquel 2006.

Argentina jugó con miedo contra México en Qatar 2022.

Lionel, al referirse al Mundial de Qatar 2022, en donde con uno de sus goles abrió el camino a la victoria 2-0 sobre México, reconoció que antes del partido tuvieron miedo contra México porque estaban al borde de la eliminación después de la derrota con Arabia Saudita.

“Contra México tuvimos miedo, sí, claro, y eso lo hablábamos dentro del grupo, decíamos que era un partido donde nos jugábamos muchísimo, pero al mismo tiempo también teníamos que mirar todo lo que habíamos hecho antes, que llevábamos 39 partidos o 36 sin perder y teníamos que volver a ganar si perdíamos, además de que habríamos quedado eliminados”, precisó.

Messi también recordó aquel incidente por redes sociales con el Canelo Álvarez por la playera de México tirada en el suelo y donde parece que la está pisando: “Ahí empieza la bronca de los mexicanos contra mí, es una situación normal de cualquier partido y creo que la camiseta que cambié fue con Alvarado (Piojo), pero se hizo más grande, pues yo me quité la playera que estaba toda transpirada y la dejé en el suelo, pero se hizo algo muy grande que no fue cierto”.

Para concluir, Messi dijo que en los Mundiales en que se han enfrentado, en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Qatar 2022, han sido partidos complicados porque a los mexicanos les gusta tener la pelota y reconoció que nunca ha tenido problemas con los mexicanos.

