Canelo Álvarez recuerda polémica con Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022 y reconoce que la regó

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutido de peso supermediano, recordó la polémica que tuvo con Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022 tras la eliminación de la selección de México y reconoció que la regó en aquel momento.

En una entrevista con Univisión Fresno, Canelo Álvarez expresó que en aquel momento al ver el video de Messi “pateó” la camisa de México se dejó llevar por la euforia de ver perder a su selección a manos de la albiceleste y por eso le ofreció golpes al astro argentino.

“Hay que reconocer cuando uno se equivoca, no te hace más ni menos. Hay que reconocer cuando uno lo hace. La euforia de ver perder a México (con Argentina). Con las emociones uno no se fija en lo que hace, hay que reconocer cuando uno la riega y no pasa nada”, dijo.

Lionel Messi quedó campeón con Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Crédito: Mike Stewart | AP

Después de que Argentina eliminara a México, los jugadores albicelestes estaban celebrando la victoria en el vestuario y Messi empujó con el pie la camiseta -que estaba tirada en el piso- cuando se quitó el botín. Esto fue mal visto por los fanáticos aztecas y luego Canelo Álvarez amenazó al astro argentino en su cuenta X.

“Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, fue el mensaje que escribió el tapatío y que luego fue borrado. Poco después, el campeón de cuatro divisiones le pidió disculpas a Lionel Messi y a Argentina por sus comentarios y alegó que se dejó llevar por la pasión del momento.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, escribió en sus redes.

Canelo Álvarez venció por decisión unánime a Jaime Munguía el pasado mes de mayo. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

¿Quién será el próximo rival de Canelo Álvarez?

Luego de su victoria contra Jaime Munguía el cinco de mayo, Canelo Álvarez casi pierde su cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) al recibir la orden de enfrentar a William Scull, su retador oficial en ese organismo y poco conocido en Estados Unidos.

Al parecer el mexicano mantendrá su cinturón, ya que el equipo del cubano informó que llegaron a un acuerdo y se espera que en los próximos días se pronuncie. Como Scull se hizo a un lado, Edgar Berlanga y David Benavídez surgen como potenciales oponentes de Canelo Álvarez para su regreso en septiembre.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

