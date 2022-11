“Que le pida a Dios que no me lo encuentre”: “Canelo” Álvarez amenaza a Lionel Messi por pisar una playera de México en el vestidor

Lionel Andrés Messi fue tendencia en redes sociales luego de ver como en la celebración de la Selección Argentina, tras la victoria ante su similar de México, “pateó” la playera de El Tri en el camerino. Como resultado, este gesto realizado por el argentino del PSG, ha hecho que el conocido boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez explotara y en redes sociales dijera una fuerte amenaza.

En video, se ve como todos los jugadores de la Selección de Argentina estuvo celebrando tras la victoria, algo que es normal tras una victoria importante en una Copa del Mundo -que significó su renacer dentro de Qatar 2022- y donde se ve como es que en una esquina del vestuario Messi se quitó su botín y a la vez movió una playera de El Tri, esa que estaba en el suelo tras el intercambio de elásticas habitual luego de un partido.

Como resultado, mucha polémica se generó en redes sociales, algo en donde ´Canelo’ Álvarez también opinó y lanzó diferentes mensajes en la red social Twitter, lugar donde comenzó con “Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????”. Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????— Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Aunque en el post realizado en Twitter se puede como algunos apoyaron a Messi diciendo que “solo se quitaba el botín” mientras que otros dijeron “solamente estás equivocado”.

Sin embargo, ‘Canelo’ siguió en la misma red social y lanzó un nuevo mensaje en contra del astro argentino. “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”, colocó Álvarez junto emojis con un puño cerrado, fuego y una cara enojada mostrando así toda su frustración tras el video de Messi.

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥— Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Luego de este mensaje, ‘Canelo’ siguió posteando sus ideas en Twitter, pero esta vez exigiendo respeto para México, algo que según él realiza. “Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! no hablo del país(argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo”, colocó en redes sociales. Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥— Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Para finalizar, ‘Canelo’ expresó que “la afición es una cosa nosotros como ejemplo otra… no sea tanto!!” mientras respondía a su propio twitt. Por su parte, los seguidores del boxeador continuaron insistiendo que la acción de Messi “no era para tanto” y que no “pateó la playera de México”. la afición es una cosa nosotros como ejemplo otra… no sea tanto!! https://t.co/fuvEbA28aA— Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

