Luis Suárez se quedará en Inter Miami por un año más

El delantero uruguayo Luis Suárez seguirá en el Inter Miami por al menos una temporada más tras renovar su contrato para 2026.

“La vasta experiencia y liderazgo del delantero fueron cruciales para que el Inter Miami consiguiera su tercer y cuarto título al ganar el Campeonato de la Conferencia Este y la Copa MLS”, resaltó el club de Miami en un comunicado.

El referente del ataque junto con Lionel Messi seguirá luego de conseguir junto al Inter Miami la primera MLS Cup.

El contrato de Suárez con el club finalizaba al término de 2025 y el Inter Miami había anunciado que estaba negociando su extensión.

El uruguayo, de 38 años, disputó 50 partidos en todas las competiciones en 2025 en los que anotó 17 goles y repartió 17 asistencias, según datos del Inter Miami.

Luis Suárez fue de menos a más por lesiones y peleas

El delantero de 38 años comenzó la última temporada como titular en la punta de ataque junto a Lionel Messi, pero perdió protagonismo durante los ‘playoffs’, en los que comenzó desde el banquillo en los últimos tres partidos, incluida la final.

Además de los problemas físicos, Suárez se ha perdido varios partidos el último año por su conducta.

En agosto fue sancionado con nueve partidos tras escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders tras la derrota del Inter Miami en la final de la Leagues Cup. Luego en noviembre se perdió un encuentro de ‘playoffs’ por propinar una patada a un defensa rival en el partido anterior.

El delantero llegó al Inter Miami en 2024 tras su paso por el Gremio brasileño. En dos temporadas con el equipo ha sumado 42 goles.

Luis Suárez es el segundo jugador por confirmar del Inter Miami para la siguiente temporada luego del fichaje de Sergio Reguilón.

El lateral español reemplazará a Jordi Alba, quien se retiró junto con Sergio Busquets tras conseguir la MLS Cup.

