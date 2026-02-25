Cruz Azul estaría “cocinando” el fichaje de César Montes y la salida del portero Kevin Mier

El defensa de la selección de México y del Lokomotiv de Rusia, César Montes, estaría a punto de convertirse en el primer refuerzo de Cruz Azul para el próximo torneo Apertura 2026, mientras también se estudia una oferta para dejar salir al portero colombiano Kevin Mier.

De acuerdo a información proporcionada por una fuente digna de todo crédito a la que tuvo acceso La Opinión, el director deportivo Iván Alonso, analiza estas opciones, pero sobre todo la opción de dejar salir al portero colombiano después del crecimiento y madurez que ha mostrado el portero actualmente titular Andrés Gudiño.

¿MONTES A LA MÁQUINA? 🚂🔵



Hoy en #Infiltrados se habló del interés de Cruz Azul por César Montes. ¿Dejará Rusia para llegar a La Noria? 🤔⚽️



🎙️ @Carlos_Ponz @solopawis pic.twitter.com/FwtkoqqVvc — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 25, 2026

El plantel de Cruz Azul actualmente luce muy fuerte en el torneo Apertura 2026 e inclusive se dan el lujo de no contar con Jesús Orozco Chiquete, afectado por una lesión en la rodilla que le costó cualquier actividad en los próximos cuatro meses.

El fichaje de César Montes

Cruz Azul tiene la idea de reforzar sus líneas y tomar providencias en caso de que el colombiano Willer Ditta pueda lucir en el próximo Mundial con la selección de Colombia y pueda ser contratado por un equipo importante de Europa, que sería el paso más lógico a seguir.

La directiva de la Máquina Celeste encabezada por el ingeniero Víctor Velázquez, se encuentra trabajando sobre el zaguero César Montes, por lo cual su llegada al cuadro cementero no se descarta, pues es uno de los objetivos desde hace tiempo en el cuadro cementero.

En el caso particular de Montes, el club busca un perfil de nivel mundialista, considerando que el zaguero es una pieza fundamental en el esquema de la Selección Mexicana y para llegar a la Máquina deberán sortearse algunos obstáculos como el interés del América, de Chivas y del propio Monterrey para repatriar a su exjugador.

César Montes tiene actualmente sus baterías enfocadas en el cuadro ruso y en la titularidad de la selección de México para el próximo Mundial 2026, en donde es considerado uno de los jugadores claves en la columna vertebral del Tricolor.

El portero Kevin Mier con un pie fuera de la Noria

El crecimiento y consolidación del portero Andrés Gudiño después de la lesión de Kevin Mier ha planteado que el guardameta colombiano pueda salir del equipo para el próximo torneo, pues han llegado ofertas serias que estudia la directiva encabezada por Víctor Velázquez para dejarlo salir del equipo.

Otra pista de que la relación Mier con Cruz Azul se encuentra más congelada que en el Polo Norte, es que Mier ha borrado todo vestigio de los celestes en sus redes sociales, como adelantando sus últimas horas como guardameta cementero.

¿Se va de Cruz Azul? La impactante decisión de Kevin Mier que enciende las alarmas https://t.co/VqEHgrsj2P — Publimetro México 🌐 (@PublimetroMX) February 26, 2026

La realidad es que el crecimiento de Gudiño vino a abonar al deseo de Cruz Azul de tener un portero nacional con mucha capacidad e inclusive el suplente de Gudiño, el novato Emmanuel Ochoa, que jugó el Mundial Sub 20 también está demostrando tamaños para ser muy pronto titular.

Lo cierto es que, de acuerdo a las fuentes extraoficiales, se asegura que Kevin Mier vive sus últimas horas en el cuadro cementero.

Seguir leyendo: