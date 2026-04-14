Santiago Giménez le manda un consejo a Armando González sobre su futuro

Armando González ha dado señales de ser la próxima gran estrella formada en fútbol mexicano. El delantero de las Chivas de Guadalajara se ha llevado todos los flashes por su rendimiento en la Liga MX. Esto no ha pasado desapercibido para Santiago Giménez. El “Bebote” le mandó un consejo a “La Hormiga”.

El delantero del Rebaño Sagrado está cerca de conseguir su segundo título de goleo consecutivo en el fútbol mexicano. De hecho, González ha superado sus registros del Apertura 2025. Giménez reconoció en una entrevista con Récord que ha seguido el desarrollo de González.

“He seguido bastante a la Hormiga y me pone contento por él”, reconoció el futbolista del Milan. Santiago Giménez tuvo un despegue similar. Después de dar el salto al Viejo Continente, el “Bebote” se ha mantenido en el fútbol europeo como uno de los estandartes del balompié azteca.

El próximo paso de armando González

Santiago Giménez, bajo un rol de mentor, le aconsejó a Armando González marcharse al Feyenoord de Países Bajos. Es evidente que a “La Hormiga” no le faltaran ofertas de clubes europeos. Giménez cree que el Feyenoord es un buen primer paso.

“Yo creo que en Feyenoord a la Hormiga lo van a hacer un gran delantero, lo van a exprimir”, explicó el delantero del Milan.

Santiago Giménez dejó Cruz Azul en julio de 2022 para iniciar su aventura en el Feyenoord de Países Bajos. Este fue un buen primer paso del “Bebote” en Europa. Giménez encontró regularidad e incrementó su nivel en la Eredivisie.

Con el conjunto de Rotterdam, Giménez jugó 105 partidos. Durante esa cantidad de encuentros el mexicano marcó 65 goles y concedió 14 asistencias. El paso del “Bebote” por Países Bajos fue esencial en su adaptación al fútbol europeo. Dos temporadas más tarde dio el salto a la “élite” para firmar con el Milan de la Serie A.

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