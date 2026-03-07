Santiago Giménez sigue en el radar de la Premier League

Santiago Giménez inicia una cuenta atrás para su regreso a las canchas. El delantero mexicano cortó su actividad con el Milan debido a una lesión crónica en el tobillo derecho y posterior tratamiento con cirugía. A pesar de su poca actividad, desde Inglaterra no pierden de vista al “Bebote”.

Desde el 28 de octubre de 2025 Santiago Giménez no juega un partido oficial. Además, el delantero mexicano transitaba un camino lleno de obstáculos en el principio de la campaña. El mexicano era criticado por su poco aporte ofensivo en cuanto a goles. A pesar de este panorama, en Inglaterra aún lo tienen en sus radares.

“Todavía se espera que el delantero Santiago Giménez, vinculado con el Sunderland , abandone el AC Milan este verano, y el mexicano está cerca de recuperar su forma física completa”, informó el portal británico Sunderland Echo.

De hecho, en el mercado inglés ya hay algunas estimaciones de su traspaso. No está de más recordar que varios clubes ingleses fueron vinculados al mexicano en las ventanas de traspasos. El valor del “Bebote” aún rondaría los $30 millones de dólares.

“Se afirma que los clubes de la Premier League siguen interesados ​​en Giménez, y aunque no se menciona directamente al Sunderland, este tuvo un lugar destacado en las especulaciones sobre el jugador el año pasado, al igual que el West Ham. Cualquier equipo que intente convencer al Milan para que lo venda probablemente tendrá que pagar más de 21,8 millones de libras ($29.1 millones de dólares)”, agrega el reporte.

El instinto no se pierde

Santiago Giménez solo ha marcado 7 goles en 30 partidos con la camiseta del Milan. El “Bebote” también ha aportado 5 asistencias en más de 1,600 minutos dentro del campo. Pero los clubes ingleses no quieren al mexicano del conjunto Rossoneri; quieren al del Feyenoord.

El delantero de 24 años dejó muy buenos registros en Países Bajos. Santiago Giménez jugó 105 partidos con el conjunto neerlandés. En 7,038 minutos dentro del campo, el “Bebote” anotó 65 goles y aportó 14 asistencias. El aporte del azteca fue significativo dentro del club. Con el Feyenoord ganó una Liga, una Copa y una Supercopa de Países Bajos.

