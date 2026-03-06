Gareth Bale cuestiona el aporte de Zinedine Zidane en el Real Madrid

Zinedine Zidane dejó grandes números en el Real Madrid como entrenador. El estratega francés era catalogado como un gran administrado de grupo en un club lleno de estrellas. “Zizou” fue un gran gestionador del vestuario. Sin embargo, Gareth Bale desestimó un poco el trabajo del estratega francés.

En una entrevista para Stick to Football, Gareth Bale insinuó que el Real Madrid que dominó por completo la Champions podía dirigirse solo. El exjugador galés considera que había mucho talento en esa plantilla. El rigor táctico era mínimo.

“Nos llevamos muy bien. Nunca tuvimos un problema. Karim era muy tranquilo y me llevé genial con él. No hacíamos mucho (trabajo táctico). Miras la plantilla y eran los mejores en su posición. El entrenador te daba algunas indicaciones, pero no es una ciencia exacta. Sabías que Cristiano, por ejemplo, no iba a bajar mucho a defender, así que quizás yo tenía que sacrificarme un poco”, dijo Bale.

Gareth Bale recordó que las sesiones de tácticas no eran tan extensas. Incluso cuando los rivales eran exigentes, el Real Madrid de Zinedine Zidane no se enfocaba en el armado estratégico.

“Sabías que si jugabas contra el Barça o el Bayern harías un poco de táctica, con el resto sería mínimo. Los entrenamientos solo eran un entrenamiento normal, juego de posesión, porterías pequeñas, acabar con tiros y listo (…) En los partidos grandes haces 15 minutos de táctica en forma defensiva en lugar de atacar y eso es todo“, agregó.

Los títulos del “gestionador” de grupo

A pesar de que no se le atribuye mucho porcentaje en los triunfos del Real Madrid, Zinedine Zidane obtuvo muchos trofeos en sus dos etapas en el banquillo del conjunto merengue. En total, “Zizou” alzó 11 trofeos.

El exfutbolista francés conquistó tres UEFA Champions League, dos Liga de España, dos Supercopas de Europa, dos Supercopas de España, y dos Mundiales de Clubes.

▪ 2 Ligas.

▪ 3 UEFA Champions League.

▪ 2 Supercopas de Europa.

▪ 2 Supercopa de España.

▪ 2 Mundiales de Clubes.

▪ 9 finales, 9 finales ganadas.



11 títulos en menos de 4 años.



Leyenda como jugador, leyenda como entrenador.



DON ZINEDINE ZIDANE. pic.twitter.com/wzhTAg3H6q — Invictos (@InvictosSomos) July 16, 2020

