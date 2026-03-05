Ángel Di María habla de su posible participación en el Mundial de 2026

La selección de Argentina afrontará la difícil tarea de defender su título en la Copa del Mundo de 2026. El conjunto Albiceleste espera contar con jugadores de jerarquía como Lionel Messi. Los aficionados argentinos piden el regreso de de Ángel Di María. El “Fideo” habló de sus posibilidades de regresar a la selección.

El exfutbolista del Real Madrid está teniendo una buena temporada con Rosario Central. Esto ha motivado a los aficionados del fútbol argentino a pedir el regreso de Di María. El “Fideo” se retiró de la selección en la Copa América de 2024. En unas declaraciones difundidas por el diario Olé, Di María aseguró que su postura se mantiene igual.

“Estoy tranquilo. Se lo que se habla, lo que se dice, vi a muchos de los chicos, a veces me escribo con alguno y me dicen lo mismo cuando subo imágenes que hago goles o lo que sea, pero estoy tranquilo, estoy bien. Soy contundente, sigo igual, sigo igual“, dijo el futbolista campeón del mundo en Qatar 2022.

A pesar de que Di María manifestó su postura sobre un regreso a la selección, el propio jugador reconoció que no hay nada comparable a un llamado de la Albiceleste. El “Fideo” defendió la camiseta de su selección en 145 partidos.

“Leo no me estaba citando por cuestiones que él dijo y yo repetí. Él sentía que los que estaban en mi puesto le metían mucha presión porque sabia que estar en el banco y entrar por ellos para estar de titular (…) Yo ahí salí a hablar y dije que quería estar, donde sea, daba igual, sea en el banco o titular… Estar en la selección es lo más lindo que hay, no hay algo más alto que eso“, agregó.

Los números de Di María en Argentina

En julio de 2025 Ángel Di María cerró su vínculo con el Benfica y decidió volver a Argentina para defender la camiseta de Rosario Central. Desde que llegó al club, el “Fideo” ha jugado 24 partidos con el conjunto sudamericano.

Desde su regreso a Argentina, Di María ha podido anotar 11 goles y conceder 4 asistencias en poco más de 2,000 minutos dentro del campo. El rendimiento del “Fideo” podría ponerlo en el radar de Lionel Scaloni en caso de una posible convocatoria a la Copa del Mundo de 2026. Todo dependerá de lo que decida el exjugador del Real Madrid.

"VAMOOOOOS CENTRAAAAL", el festejo de Ángel Di María 🟡🔵 tras ganar el clásico en la cancha de Newells



🎥: Rosario Central pic.twitter.com/o6htFZFkwf — Diario Olé (@DiarioOle) March 2, 2026

Sigue leyendo:

– Santiago Giménez reconoció que fue un factor emocional lo que lo llevó a elegir a México antes que a Argentina

– Gol olímpico de Ángel Di María en Argentina da la vuelta al mundo

– René Higuita advierte de un posible triunfo de Colombia sobre Portugal

– Claudia Sheinbaum tendrá una reunión con autoridades de la FIFA para abordar temas de seguridad