Gol olímpico de Ángel Di María en Argentina da la vuelta al mundo

Ángel Di María volvió a ser protagonista en el fútbol argentino con un golazo que rápidamente recorrió el planeta. El domingo, en el empate 1-1 entre Rosario Central y Boca Juniors, el veterano atacante marcó un gol olímpico que selló la igualdad en el Gigante de Arroyito, uno de los partidos más esperados de la octava jornada del torneo Clausura.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

El tanto llegó apenas cuatro minutos después de que Rodrigo Battaglia abriera el marcador para Boca a los 20 minutos. Con una ejecución impecable desde el tiro de esquina, Di María venció a la defensa y al arquero rival para desatar la ovación en las tribunas. Fue una jugada que no solo significó el empate, sino también una muestra del talento intacto del campeón del mundo.

LA OBRA MAESTRO DE FIDEO: el inolvidable GOLAZO OLÍMPICO de Ángel Di María, desde un ángulo privilegiado. ¡No te vas a cansar de mirarlo! 🤩



📹 TT/ivan_sandoval_01 pic.twitter.com/d19TTb7SMr — SportsCenter (@SC_ESPN) September 15, 2025

El choque tuvo un condimento especial: la presencia en la cancha de dos figuras que levantaron la Copa del Mundo en Catar 2022. Di María, referente de Rosario Central, y Leandro Paredes, titular con Boca Juniors, aportaron jerarquía en un encuentro que también marcó el regreso de Miguel Ángel Russo al estadio donde ha dirigido en cinco etapas distintas.

Resultados que sacudieron la jornada

Más allá del golazo de Di María, la fecha interzonal ofreció otros resultados clave para la tabla. River Plate se impuso 2-1 como visitante a Estudiantes de La Plata y quedó como único líder de la Zona B con 18 puntos. El conjunto de Marcelo Gallardo superó por dos unidades a Deportivo Riestra, que el viernes derrotó 2-0 a Central Córdoba, y mantiene una ventaja de tres sobre Vélez Sarsfield, que empató 0-0 con Huracán.

En el Grupo A, Unión de Santa Fe sorprendió al instalarse en lo más alto con 15 puntos, acompañado por Barracas Central, que igualó sin goles en su visita a Godoy Cruz. Boca Juniors, Central Córdoba y Banfield siguen de cerca con 13 unidades cada uno.

La jornada también dejó movimientos en el banco de Independiente. La derrota 0-1 ante Banfield el sábado derivó en la renuncia de Julio Vaccari, quien dejó el cargo de entrenador del club de Avellaneda tras una campaña irregular.

En otros resultados, Racing venció 2-0 a San Lorenzo en el clásico del viernes, Newell’s Old Boys superó 2-0 a Atlético Tucumán y Lanús ganó 1-0 a Independiente Rivadavia. Completaron la fecha: Gimnasia 1-3 Unión, Instituto 2-0 Argentinos Juniors, Tigre 0-0 Talleres y Defensa y Justicia 1-2 Platense.

El gol olímpico de Di María fue, sin dudas, la imagen más destacada del fin de semana, aunque la competencia dejó también un panorama más definido en ambas zonas del Clausura argentino.



Sigue leyendo:

· Antonio Mohamed cree que el fútbol mexicano está por encima del argentino

· El Manchester City castiga 3-0 al United en el clásico de la ciudad

· André Jardine y Gabriel Milito reaccionan a la victoria de Chivas sobre América en el Clásico de la Liga MX